TPHCM mưa dông về chiều, có khả năng xảy ra lốc, sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11-8, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Sáng 11-8, nhiều địa phương ghi nhận mưa lớn: Xuân Minh 1 (Hà Giang) 149,2 mm; Cà Nàng (Sơn La) 118,8 mm; Pu Sam Cáp (Lai Châu) 93,6 mm; Ea Pal (Đắk Lắk) 91,2 mm...

Dự báo chiều tối và đêm 11-8, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trên biển, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Các khu vực khác như Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Trong cơn dông, có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển cao 2–3 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Người dân vùng núi và ngư dân cần chủ động biện pháp phòng tránh, theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng đồng bằng 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng Khánh Hòa 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo TTXVN