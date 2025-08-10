Quảng Ngãi: Cháy nhà dân trong đêm, một người tử vong

Ngày 10-8, ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ 30 ngày 9-8, người dân thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút phát hiện ngôi nhà của anh A L. (thôn Đăk Y Pay) bốc cháy nên hô hoán dập lửa. Ngôi nhà được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy lan qua nhà mẹ ruột là bà Y Sôi sát bên cạnh.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Y Sôi, anh A L. cùng 2 con của anh A L. đang nằm ngủ trong nhà. Nghe mọi người hô hoán, bà Y Sôi cùng 2 con anh của A L. chạy thoát ra ngoài. Riêng anh A L. bị kẹt trong nhà dẫn đến bị bỏng nặng, tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

HỮU PHÚC