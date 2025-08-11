Đã giải quyết, trả lời 92,5% kiến nghị cử tri

Sáng 11-8, tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo về công tác dân nguyện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời kỳ vọng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 8,3%-8,5%, tạo nền tảng cho năm 2026 đạt từ 10% trở lên, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cử tri và nhân dân cũng đánh giá tích cực những kết quả lần đầu đạt được trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông; tăng cường đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội; chăm lo đời sống vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ lo ngại về dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi; thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh…; tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng AI để lừa đảo; vi phạm an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp; và những vấn đề liên quan đến nội dung môn học lịch sử, địa lý sau sắp xếp đơn vị hành chính... Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 923 kiến nghị, đạt tỷ lệ 92,5%. Hiện vẫn còn 75 kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời.

"Đáng lưu ý là tình hình công dân đến các cơ quan nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 6", Chủ nhiệm Dương Thanh Bình cho biết.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 7 có nổi lên một số vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lĩnh vực tài nguyên, môi trường và lĩnh vực xây dựng, nhà ở.

ANH PHƯƠNG