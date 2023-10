Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kết luận vụ nhân viên y tế uống thuốc tự tử sau khi tố cáo lãnh đạo

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu có nhận được đơn tố cáo của bà T.T.Đ. (viên chức của TTYT huyện Phước Long, đang công tác tại phòng khám răng - hàm - mặt của trung tâm này).

Nội dung tố cáo ông T.V.S., Giám đốc TTYT huyện Phước Long, có hành vi "cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo".

Đối với nội dung tố cáo "cưỡng bức lao động", Sở Y tế kết luận trong quá trình thực hiện điều động viên chức T.T.Đ. từ khoa khám bệnh đến nhận nhiệm vụ tại phòng tổ chức - hành chính là theo đề nghị của khoa khám bệnh nhằm ổn định về tổ chức của khoa để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Trước khi điều động đã được thống nhất của ban giám đốc, đã thông báo đến tập thể khoa khám bệnh và bà T.T.Đ. Việc điều động được thực hiện đúng quy định và trình tự, không dùng biện pháp vũ lực và đe dọa.

Quá trình làm việc, bà T.T.Đ. không chứng minh được ông ông T.V.S. có hành vi cưỡng bức lao động đối với bà. Vì vậy, nội dung này là tố cáo sai.

Đối với nội dung tố cáo "trù dập nhân viên", "phân biệt đối xử", Sở Y tế cũng kết luận chưa có cơ sở.

Mặc dù vậy, Sở Y tế đề nghị Giám đốc TTYT huyện Phước Long chỉ đạo phòng tổ chức - hành chính trong thời gian tới tham mưu chặt chẽ hơn trong quá trình điều động viên chức. Phòng tổ chức - hành chính nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu điều động viên chức cần gặp gỡ, trao đổi với viên chức để viên chức nắm và hiểu nhiệm vụ mới được giao. Trên cơ sở giải quyết nội dung tố cáo đối với ông T.V.S., Sở Y tế yêu cầu TTYT huyện Phước Long nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 22-8, bà T.T.Đ., đã tự tử ngay tại TTYT huyện Phước Long nhưng bất thành, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong quá trình điều trị, bà T.T.Đ. đã phát livestream (trực tiếp) trình bày nhiều nội dung liên quan tới Giám đốc TTYT huyện Phước Long, gây xôn xao tại địa phương. Không những thế, thân nhân bà T.T.Đ. đến trung tâm la lối gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, Công an huyện Phước Long kịp thời có mặt để can thiệp, nhằm giữ an ninh trật tự tại địa phương.