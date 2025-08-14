Vĩnh Long: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng

Ngày 14-8, bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành y tế của tỉnh đang tăng cường giám sát ca bệnh sốt xuất huyết, tập huấn cho nhân viên y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị và nhận diện sớm ca bệnh chuyển nặng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long tích cực điều trị cho các ca bệnh sốt xuất huyết

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 2.703 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 55 trường hợp nặng (2%), tăng 2,1 lần so với cùng kỳ 2024 (1.309 ca mắc), không ghi nhận ca tử vong.

Ngành y tế dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa – thời điểm muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Hiện số ca mắc tập trung các xã, phường: Vĩnh Long, Tam Bình, Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri… phần lớn là trẻ em.

Theo bà Hồ Thị Thu Hằng, ngay khi xuất hiện ca bệnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế như: phun hóa chất diệt muỗi, khoanh vùng ổ dịch, huy động lực lượng phối hợp trạm y tế xã thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng.

“Cùng với xử lý ổ dịch, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, chủ động loại bỏ nơi sinh sản của lăng quăng để hạn chế dịch lây lan”, bà Hằng cho hay.

Theo khuyến cáo, sốt xuất huyết không chỉ xảy ra ở trẻ em mà người lớn, kể cả người cao tuổi cũng có nguy cơ mắc và diễn biến nặng. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhầm lẫn với bệnh khác hoặc chủ quan, đến bệnh viện quá muộn.

Do đó, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột từ 2 ngày không giảm kèm đau đầu, đau mỏi cơ thể, cần đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Đặc biệt lưu ý, giai đoạn nặng của bệnh thường xảy ra khi người bệnh đã hạ sốt, dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan.

TÍN HUY