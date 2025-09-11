Sóc Bom Bo được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia

Thiếu nữ dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo giã gạo truyền thống

Một góc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Sóc Bom Bo từ lâu đã trở thành biểu tượng bất khuất của tinh thần đoàn kết, yêu nước và lòng dũng cảm trong kháng chiến chống Mỹ. Hình ảnh đồng bào dân tộc S’tiêng giã gạo nuôi quân giữa đại ngàn - sẵn sàng ăn củ rừng để nhường gạo, ăn tro để nhường muối cho bộ đội - đã đi vào sử sách, thơ ca và ký ức nhiều thế hệ, đồng thời làm nên sức sống mãnh liệt của ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác.

Một góc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được khoanh vùng cụ thể; UBND các cấp có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo Luật Di sản văn hóa. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử của vùng đất anh hùng, đồng thời mở ra cơ hội lớn phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.

Một góc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Năm 2015, giai đoạn 1 của Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo đã hoàn thành và đi vào hoạt động trên diện tích 39ha (quy hoạch tổng thể hơn 113ha), với tổng vốn hơn 85 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục như: nhà dài truyền thống, nhà đón tiếp, sân lễ hội, trường học, làng nghề, hệ thống giao thông, điện nước… Tất cả nhằm tái hiện không gian sinh sống, giữ gìn phong tục tín ngưỡng và bản sắc văn hóa S’tiêng.

Sản phẩm thổ cẩm do đồng bào dân tộc S'tiêng bản địa dệt được bày bán tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Việc được xếp hạng Di tích quốc gia không chỉ là sự tri ân lịch sử, mà còn là cơ sở để Sóc Bom Bo trở thành điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch miền Đông Nam bộ – nơi du khách vừa tìm hiểu quá khứ hào hùng, vừa trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào S’tiêng.

Đồng bào S'tiêng bản địa biểu diễn tiết mục "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của nhạc sĩ Xuân Hồng trong một lễ hội truyền thống

BÙI LIÊM