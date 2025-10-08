Sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

Tối 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 16 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được truyền trực tuyến tới 21 tỉnh thành phố ven biển.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương trong việc thúc đẩy, tháo gỡ “Thẻ vàng” IUU. Từ tuần trước đến nay, kiểm điểm lại số tàu chưa được cấp phép giảm; tàu cá không đủ điều kiện hoạt động giảm; tàu lắp thiết bị theo dõi, giám sát tàu cá VMS tăng; chưa ghi nhận phát sinh thêm tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển; chưa ghi nhận chính thức thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến báo cáo tình hình xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá kết quả chuyển biến còn rất chậm so với yêu cầu. Đề nghị chủ tịch UBND 21 tỉnh thành trực tiếp chỉ đạo làm dứt điểm các tồn tại. Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về IUU. Bộ KH-CN phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng thực hiện, phải kiểm tra được các tàu cá ra vào, hoạt động trên biển hoặc tàu cá vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu thống kê các vi phạm, bổ sung vào sửa đổi Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng chế tài vi phạm theo hướng tăng nặng mức phạt lên gấp 2-3 lần so mức xử phạt hiện nay để tăng mức răn đe. Đối với những vụ việc vi phạm phải xử lý khẩn trương. Bộ Tư pháp phối hợp Bộ NN-MT rà soát, trên tinh thần rút gọn thủ tục, hoàn thành sửa đổi nghị định về xử lý các vi phạm hành chính này…

Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra một vài địa phương còn vi phạm nhiều. Phải quyết liệt tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU, các tình trạng gian lận, trốn thuế, Thủ tướng chỉ đạo nếu cần thêm chế tài, Bộ NN-MT cùng các địa phương đề xuất, kiến nghị Chính phủ để xử lý việc này dứt điểm. Mục tiêu Thủ tướng đưa ra là tạo sự chuyển đổi trạng thái, quyết tâm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản IUU.

LÂM NGUYÊN