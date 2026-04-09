Sony giới thiệu chuẩn mực True RGB cho chất lượng hình ảnh TV

Sony đã giới thiệu True RGB, công nghệ hiển thị độc quyền mới, đồng thời là tên gọi cho bước đột phá sẽ trang bị trên các dòng TV Sony sắp ra mắt, thiết lập chuẩn mực mới cho hiệu năng hình ảnh của công nghệ RGB LED.

Khác với các phương pháp hiển thị truyền thống, True RGB của Sony sử dụng các nguồn sáng đỏ, xanh lá và xanh dương (diode) được điều khiển độc lập, giúp tái tạo màu sắc thuần khiết, đạt độ sáng cao hơn và mở rộng không gian màu lớn nhất từng có trên TV Sony. Nhờ đó, hình ảnh trở nên sống động, tự nhiên và chiều sâu chân thật trong nhiều điều kiện xem khác nhau - từ phòng khách nhiều ánh sáng đến những khung cảnh điện ảnh trong môi trường tối.

Hiển thị của Mini LED (trái) và New RGB Backlight (phải)

Cốt lõi của công nghệ True RGB là cấu trúc quang học độc quyền của Sony kết hợp cùng hệ thống điều khiển đèn nền chính xác, được vận hành bởi bộ điều khiển đèn nền RGB Backlight thế hệ mới của Sony. Sự kết hợp này giúp màu sắc luôn trung thực ngay cả khi xem ở góc rộng, đồng thời duy trì độ tương phản và chi tiết hình ảnh đúng với ý đồ của nhà sáng tạo nội dung.

Phía Sony cho biết, True RGB là kết tinh từ hơn 20 năm không ngừng đổi mới công nghệ LED của Sony, bắt đầu từ việc ứng dụng nguồn sáng RGB trên mẫu TV Sony QUALIA 005 ra mắt năm 2004, đến công nghệ điều khiển đèn nền Backlight Master Drive trên các dòng TV cao cấp ra mắt năm 2016. Bằng cách kết hợp độ chính xác của hệ thống LED RGB độc lập với những ưu điểm của cả Mini LED và OLED, Sony mang đến chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp với màu sắc tinh khiết, độ sáng cao và khả năng tái tạo hình ảnh chính xác đầy ấn tượng. Các dòng Sony BRAVIA TV được trang bị công nghệ True RGB sẽ ra mắt trong thời gian tới.

BÌNH LÂM