Sự thật về clip “người lạ” chỉnh đèn tín hiệu giao thông gây xôn xao cộng đồng mạng

Nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, đến nay Công an đã làm rõ về clip “người lạ” chỉnh đèn tín hiệu giao thông gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 21-1, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã có kết quả xác minh vụ việc liên quan người mặc thường phục chỉnh đèn tín hiệu giao thông gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, cuối tháng 12-2024, tài khoản “Đại Dương Xanh” đăng tải trên mạng xã hội Facebook đoạn video clip dài 42 giây về việc người mặc thường phục chỉnh đèn tín hiệu giao thông.

Clip vụ việc về “người lạ” chỉnh đèn tín hiệu giao thông gây xôn xao

Theo nội dung đăng tải, sự việc diễn ra vào sáng 25-6-2024 tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa (phương tiện lưu thông trên tuyến Võ Trần Chí). Phía trước có phương tiện đặc chủng của lực lượng CSGT.

Người quay video clip này còn nhận định sắp tới mức phạt vượt đèn đỏ tăng lên 330% và đưa ra dự đoán mô hình đồng chí mặc thường phục đứng bấm thay đổi đèn giao thông sẽ được nhân rộng.

Người chỉnh đèn tín hiệu giao thông gây xôn xao là trật tự viên Thanh niên xung phong

Nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, qua xác minh, người mặc thường phục chỉnh đèn tín hiệu giao thông là ông H.V.T., là trật tự viên Thanh niên xung phong (TNXP), Công ty Dịch vụ công ích TNXP.

Từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 25-6, bà V.T.M.M., là trật tự viên TNXP được phân công làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa. Khoảng 9 giờ 45, do không ăn sáng, nên bà M. bị tụt đường huyết, chóng mặt, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Vào thời điểm này ông T. (cùng công tác tại Công ty Dịch vụ công ích TNXP với bà M.) đi ngang chốt, nên bà M. đã nhờ anh này vào hỗ trợ. Bà M. nhờ ông T. giúp điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông trong thời gian bà ngồi nghỉ ngơi gần đó để phục hồi sức khỏe.

Hiện Công an đang phối hợp Sở GT-VT TPHCM tiến hành khóa toàn bộ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Công an khuyến cáo người dân chỉ có lực lượng CSGT mới có thẩm quyền sử dụng, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông. Hành vi tự ý chỉnh đèn giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CHÍ THẠCH