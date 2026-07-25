Hà Nội: Số điểm ngập úng giảm, thời gian ngập ngắn hơn

Trận mưa vào sáng 25-7 với cường độ lớn trong thời gian ngắn, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận có khoảng 20 điểm úng ngập nhẹ với chiều sâu 10-15cm và rút hết nước sau mưa khoảng 15-30 phút.

Ngày 25-7, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về tình hình ngập úng trên địa bàn Hà Nội sau cơn mưa lớn vào sáng cùng ngày.

Trận mưa kéo dài khoảng 2 giờ trên diện rộng, với lượng mưa to, nhất là tại xã Vĩnh Thanh (127,4mm), phường Hai Bà Trưng (115,4mm). Nhiều khu vực bị ngập sâu, nhưng sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút, các điểm ngập cục bộ đó cơ bản rút hết.

Lực lượng chức triển khai các biện pháp tiêu thoát nước tại điểm ngập úng trước khu đô thị Nam Thăng Long, ngày 25-7. Ảnh: TUẤN MINH

Tại khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC, xảy ra ngập khoảng 30cm tại làn trong gây ảnh hưởng đến phương tiện giao thông. Sau khoảng 30 phút Trạm bơm Phú Thượng vận hành, nước trên đường đã rút, đảm bảo giao thông.

Cơn mưa lớn ngày 25-7 làm ngập một số khu vực dân cư ở Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN HÒA

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành 10 dự án chống ngập khẩn cấp, hiệu quả tiêu thoát nước trên địa bàn được cải thiện rõ rệt. Trận mưa lớn sáng sớm 25-7 khiến Hà Nội ghi nhận khoảng 20 điểm úng ngập nhẹ, mực nước sâu 10-15cm và rút hết trong 15-30 phút sau mưa.

Trong khi đó, với trận mưa có cường độ tương tự những năm trước, Hà Nội từng ghi nhận khoảng 71 điểm úng ngập. Một số khu vực trước đây ngập kéo dài 6-10 giờ, thậm chí 4-5 ngày. Riêng tại đường Võ Chí Công, thời gian ngập giảm từ 6-10 giờ xuống dưới 1 giờ, độ sâu ngập từ hơn 50cm còn khoảng 30cm.

Thời gian ngập úng tại một số khu dân cư ở Hà Nội rất ngắn sau mưa lớn. Ảnh: NGUYỄN HÒA

Qua kiểm tra, đến 8 giờ sáng cùng ngày, các trục tiêu thoát nước chính trên địa bàn Hà Nội không còn điểm ngập. Tuy nhiên, một số khu vực trũng thấp vẫn rút nước chậm.

KHÁNH NGUYỄN