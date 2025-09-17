Tái chế rác thải thành lồng đèn Trung thu

Từ những vật dụng bỏ đi như hộp, chai, ly nhựa... chị Trần Thị Thu Trang (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đã khéo léo “hô biến” thành những chiếc lồng đèn Trung thu hình con sứa, ông sao, lân sư rồng, Đô-rê-mon… lung linh sắc màu, mang lại niềm vui và thông điệp bảo vệ môi trường cho trẻ em vùng quê.

Clip đa dạng lồng đèn Trung Thu làm bằng rác thải nhựa

Giấc mơ đèn lồng từ rác thải

Sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo, tuổi thơ của chị Trang từng gắn với những mùa Trung thu thiếu vắng đèn lồng. Hình ảnh các em nhỏ phải cầm đèn pin, thậm chí bắt đom đóm bỏ vào chai thay đèn kéo quân đã in sâu trong tâm trí chị.

Mang theo ký ức ấy, khi có điều kiện, chị Trang bắt đầu tặng đèn lồng cho trẻ em nghèo. Ban đầu là lồng đèn giấy, đèn khung tre, nhưng nhận thấy loại đèn này dễ hỏng, giá cao, và việc làm thủ công mất nhiều nguyên liệu, chị quyết định thử nghiệm làm đèn từ rác thải nhựa kết hợp kẽm nhung – loại dây thép bọc nhung mềm, nhiều màu sắc.

Phụ kiện để "biến" nắp ly nhựa thành lồng đèn trung thu

Từ đó, những chiếc đèn “xanh” ra đời: đèn ông sao rực rỡ, đèn sứa bồng bềnh từ nắp ly trong suốt, đèn hoa sen tinh khôi, hay các mẫu hoạt hình gần gũi với trẻ nhỏ. Giá mỗi chiếc chỉ từ 30.000 – 50.000 đồng, loại cao cấp khoảng 80.000 – 100.000 đồng.

Những chiếc nắp ly nhựa sau khi được làm sạch và trang trí kẽm nhung

Ý tưởng mới của bộ sưu tập lồng đèn năm nay của chị Trang là lồng đèn cá đẹp lộng lẫy

“Làm đèn bằng kẽm nhung và rác nhựa không chỉ tiết kiệm chi phí, bền đẹp, mà còn giúp giảm rác thải ra môi trường. Tôi mong các em nhỏ sẽ nâng niu món quà không chỉ vì vẻ ngoài mà cả vì ý nghĩa phía sau,” chị Trang chia sẻ.

Kẽm nhung được uốn thành chân sứa

Góp phần lan tỏa lối sống xanh

Dịp rằm tháng Tám năm nay, chị Trang cùng người thân “tăng tốc” làm hàng ngàn chiếc đèn để kịp giao cho khách. Mô hình đèn tái chế của chị Trang không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều phụ nữ trong khu vực, nhất là các mẹ bỉm sữa có thể tranh thủ thời gian rảnh gia công tại nhà.

Chị Lâm Ngọc Ánh (xã Cần Giuộc) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng chọn mua đèn của chị Trang cho các cháu vì mẫu mã đẹp, lại mang ý nghĩa giáo dục môi trường”.

Lồng đèn hình gà con được làm từ quả bóng đã hỏng hoặc 2 nắp ly úp lại kết hợp với sợi kẽm nhung

Sau Trung thu, chị Trang dự kiến mở lớp hướng dẫn miễn phí làm đèn kẽm nhung cho học sinh tiểu học, lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường. Chị cũng đang lên ý tưởng thiết kế các mẫu đèn trang trí, đèn ngủ, chuông gió tái chế phục vụ các dịp lễ hội trong năm như Noel, Tết Nguyên đán…

Những con sứa được làm từ nắp ly xinh xắn, rực rỡ

Mô hình của chị Trang được chính quyền xã Cần Giuộc và Hội Phụ nữ địa phương đánh giá cao vì tính sáng tạo, nhân văn, gắn với xu hướng tiêu dùng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn.

NGỌC PHÚC