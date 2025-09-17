Xã hội

Môi trường

Tái chế rác thải thành lồng đèn Trung thu

SGGPO

Từ những vật dụng bỏ đi như hộp, chai, ly nhựa... chị Trần Thị Thu Trang (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đã khéo léo “hô biến” thành những chiếc lồng đèn Trung thu hình con sứa, ông sao, lân sư rồng, Đô-rê-mon… lung linh sắc màu, mang lại niềm vui và thông điệp bảo vệ môi trường cho trẻ em vùng quê.

Clip đa dạng lồng đèn Trung Thu làm bằng rác thải nhựa

Giấc mơ đèn lồng từ rác thải

Sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo, tuổi thơ của chị Trang từng gắn với những mùa Trung thu thiếu vắng đèn lồng. Hình ảnh các em nhỏ phải cầm đèn pin, thậm chí bắt đom đóm bỏ vào chai thay đèn kéo quân đã in sâu trong tâm trí chị.

z7021534840818_a0a272e5ad8aa41859e4ec6d39857123.jpg

Mang theo ký ức ấy, khi có điều kiện, chị Trang bắt đầu tặng đèn lồng cho trẻ em nghèo. Ban đầu là lồng đèn giấy, đèn khung tre, nhưng nhận thấy loại đèn này dễ hỏng, giá cao, và việc làm thủ công mất nhiều nguyên liệu, chị quyết định thử nghiệm làm đèn từ rác thải nhựa kết hợp kẽm nhung – loại dây thép bọc nhung mềm, nhiều màu sắc.

z7015385615426_3ecc9ffbc73b61a7fc922d8375f3f59f.jpg
z7015388203787_2b66e3184f3660be0a315f35e13129c6.jpg
Phụ kiện để "biến" nắp ly nhựa thành lồng đèn trung thu

Từ đó, những chiếc đèn “xanh” ra đời: đèn ông sao rực rỡ, đèn sứa bồng bềnh từ nắp ly trong suốt, đèn hoa sen tinh khôi, hay các mẫu hoạt hình gần gũi với trẻ nhỏ. Giá mỗi chiếc chỉ từ 30.000 – 50.000 đồng, loại cao cấp khoảng 80.000 – 100.000 đồng.

z7021584600995_b0f1f5061d854fb8f7e4bc11bdfc2fe9.jpg
z7015389894801_42bdfcaaaa4a5348e285d58e2a32b90d.jpg
Những chiếc nắp ly nhựa sau khi được làm sạch và trang trí kẽm nhung
z7015388306172_811b8cbdeb528d2d2cf9cea7c0117ede.jpg
Ý tưởng mới của bộ sưu tập lồng đèn năm nay của chị Trang là lồng đèn cá đẹp lộng lẫy
z7015385906503_6eb375a554fe32eda744d417df8f7621.jpg

“Làm đèn bằng kẽm nhung và rác nhựa không chỉ tiết kiệm chi phí, bền đẹp, mà còn giúp giảm rác thải ra môi trường. Tôi mong các em nhỏ sẽ nâng niu món quà không chỉ vì vẻ ngoài mà cả vì ý nghĩa phía sau,” chị Trang chia sẻ.

z7015388182432_07abd57ea98bca7af7ec4bda5d77a2c2.jpg
Kẽm nhung được uốn thành chân sứa

Góp phần lan tỏa lối sống xanh

Dịp rằm tháng Tám năm nay, chị Trang cùng người thân “tăng tốc” làm hàng ngàn chiếc đèn để kịp giao cho khách. Mô hình đèn tái chế của chị Trang không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều phụ nữ trong khu vực, nhất là các mẹ bỉm sữa có thể tranh thủ thời gian rảnh gia công tại nhà.

z7015385620517_1de77673881d52e52353d6ae1fa6d30c.jpg

Chị Lâm Ngọc Ánh (xã Cần Giuộc) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng chọn mua đèn của chị Trang cho các cháu vì mẫu mã đẹp, lại mang ý nghĩa giáo dục môi trường”.

z7015388048843_5338bbe4d6fec0f5a1577abab4a5275f.jpg
z7015385664589_40e9a502af291351c839ddd04c53f8d2.jpg
Lồng đèn hình gà con được làm từ quả bóng đã hỏng hoặc 2 nắp ly úp lại kết hợp với sợi kẽm nhung

Sau Trung thu, chị Trang dự kiến mở lớp hướng dẫn miễn phí làm đèn kẽm nhung cho học sinh tiểu học, lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường. Chị cũng đang lên ý tưởng thiết kế các mẫu đèn trang trí, đèn ngủ, chuông gió tái chế phục vụ các dịp lễ hội trong năm như Noel, Tết Nguyên đán…

z7015390001524_9ce15b1b0b26ae4953c7b1d67530452a.jpg
Những con sứa được làm từ nắp ly xinh xắn, rực rỡ

Mô hình của chị Trang được chính quyền xã Cần Giuộc và Hội Phụ nữ địa phương đánh giá cao vì tính sáng tạo, nhân văn, gắn với xu hướng tiêu dùng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

lồng đèn trung thu đèn kem nhung bảo vệ môi trương nhựa tái chế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn