Tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm trên Quốc lộ 28

Ngày 14-10, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh va chạm giao thông, sau đó nhóm người lao vào đánh nhau gây xôn xao dư luận.

Video ghi lại cảnh va chạm, tài xế bị đánh hội đồng

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11-10 trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Anh V.Th.C (25 tuổi), cho biết, chiều hôm đó, anh lái ôtô chở gia đình gồm 5 người chạy từ xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) về xã Đinh Trang Thượng trên Quốc lộ 28. Khi đến xã Tà Đùng, ô tô xảy ra va chạm với xe bán tải chạy hướng ngược lại, gây hư hỏng đèn bên trái.

Screenshot 2025-10-14 at 18.20.49.png
Nhóm 3 người đi trên xe bán tải lao vào đánh 2 người (mặc áo trắng) trong đoàn đi đám cưới. Ảnh chụp lại từ camera
Screenshot 2025-10-14 at 18.19.59.png
Xe bán tải sau va chạm tiếp tục di chuyển, không dừng lại hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh chụp lại từ camera

Sau va chạm, xe ô tô bán tải không dừng lại giải quyết, nên anh V.Th.C quay xe đuổi theo khoảng 500m thì bắt kịp. Lúc xuống xe, anh C. cho biết do bức xúc nên có nói tục, liền bị 3 người đàn ông trên xe bán tải lao vào đánh. Người đàn ông đi cùng xe đến can ngăn cũng bị rượt đánh, ngã ra đường.

Screenshot 2025-10-14 at 18.21.13.png
Người đi cùng xe anh V.Th.C cũng bị đánh, ngã lăn giữa đường. Ảnh chụp lại từ camera

Sau khi hành hung, nhóm người đi trên xe bán tải bỏ đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Tài xế bị đánh hội đồng Quốc lộ 28 va chạm xe

