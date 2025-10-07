Nỗ lực dập tắt đám cháy trong hầm xe trung tâm thương mại ở TPHCM

Ngày 7-10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong hầm nhà xe của trung tâm thương mại Takashimaya.

Thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, vụ cháy xảy ra trong hầm giữ xe của Trung tâm thương mại Takashimaya (phường Sài Gòn) khiến nhiều người hốt hoảng.

Ngọn lửa bùng phát từ một ô tô 4 chỗ đang đỗ trong hầm xe. Nhiều người tại hiện trường đã tìm cách dập lửa và di tản ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ, cùng xe chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được khống chế ngay sau đó, không lan rộng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan Cháy tại bãi giữ xe ở TPHCM, nhiều người hoảng loạn

CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN