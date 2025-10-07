Pháp luật

An ninh - trật tự

Nỗ lực dập tắt đám cháy trong hầm xe trung tâm thương mại ở TPHCM

SGGPO

Ngày 7-10, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong hầm nhà xe của trung tâm thương mại Takashimaya. 

Thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, vụ cháy xảy ra trong hầm giữ xe của Trung tâm thương mại Takashimaya (phường Sài Gòn) khiến nhiều người hốt hoảng.

Ngọn lửa bùng phát từ một ô tô 4 chỗ đang đỗ trong hầm xe. Nhiều người tại hiện trường đã tìm cách dập lửa và di tản ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động cán bộ, chiến sĩ, cùng xe chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được khống chế ngay sau đó, không lan rộng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan
CẨM TUYẾT - KIẾN VĂN

Từ khóa

Cháy TPHCM Trung tâm thương mại xe chuyên dụng cứu hỏa vụ cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn