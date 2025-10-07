Truy tìm tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Tối 7-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện một phương tiện nghi liên quan vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, qua truy vết, cơ quan chức năng phát hiện trên phương tiện có nhiều dấu vết nghi vấn. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm, giám định để xác định đây có phải là xe gây tai nạn hay không.

Hiện trường vụ tai nạn: Ảnh: T.S

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, xe máy biển kiểm soát 77N2... do ông V.V.T. (sinh năm 1968, trú xã Chư Sê, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây trên Quốc lộ 19, đến đoạn qua thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, thì xảy ra va chạm với một xe đầu kéo.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ, còn chiếc xe đầu kéo đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC OAI