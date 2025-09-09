Pháp luật

An ninh - trật tự

Tạm giữ 9 đối tượng vụ mở tiệc ma túy trong villa ở Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

22 đối tượng tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
22 đối tượng tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, rạng sáng 5-9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 đối tượng (trong đó có 15 nam và 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Test nhanh, có 15 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, 5 đối tượng khác bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng dương tính ma túy villa mở tiệc ma túy hàng chục người dương tính với ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy villa Lantana cai nghiện bắt buộc Công an phường Hải Vân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn