Tạm giữ 9 đối tượng vụ mở tiệc ma túy trong villa ở Đà Nẵng

Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

22 đối tượng tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, rạng sáng 5-9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 đối tượng (trong đó có 15 nam và 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Test nhanh, có 15 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, 5 đối tượng khác bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA