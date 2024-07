Tạm giữ hình sự cha dượng xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi

Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) vừa tạm giữ hình sự đối tượng T.V.H. vì đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái mới 10 tuổi.

Đối tượng T.V.H. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-7, thông tin từ Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, qua xác minh, truy xét, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng T.V.H để điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó, tối 2-7, Trực ban Hình sự - Công an huyện Hàm Tân tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân) về việc nhận được thông tin từ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện (do Tổng đài 111 Bảo vệ quyền lợi trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi) có xảy ra vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13-6, tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân). Nạn nhân là cháu T.T.M.H. (sinh năm 2014, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Hàm Tân đã cử lực lượng đến nhà vận động, động viên và thuyết phục cháu H. cùng những người liên quan cung cấp thông tin làm rõ vụ việc.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Hàm Tân đã xác định đối tượng T.V.H. (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) là nghi phạm của vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng T.V.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào chiều ngày 13-6, T.V.H. đang ở nhà thì thấy cháu H. (là con gái riêng của vợ) đang xem điện thoại một mình ở trong phòng, nên đối tượng đã tiếp cận cháu H. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, T.V.H. uy hiếp, dặn cháu H. không được nói với ai, nếu có ai hỏi thì phải nói là bị cây đâm. Do bị mất máu quá nhiều, nên cháu H. bị choáng, ngất xỉu, được mẹ ruột là chị T.T.K và đối tượng T.V.H. đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở bộ phận sinh dục nghiêm trọng, sau đó cháu H. được chuyển vào bệnh viện ở TPHCM để điều trị.

Hiện, Công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng T.V.H, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TIẾN