Truy tìm người liên quan đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí qua mạng liên tỉnh

Quá trình điều tra đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí qua mạng liên tỉnh do Lê Nguyên Hạnh (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu, công an xác định Nguyễn Mạnh Cường có liên quan nhưng người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ “Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí liên tỉnh” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 15-1, Công an quận 4 (TPHCM) phát thông báo truy tìm Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1996, ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ án Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an truy tìm Nguyễn Mạnh Cường

Trước đó, cuối tháng 10-2024, công an đã bắt Lê Nguyên Hạnh (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và thu 1 khẩu súng ngắn loại Rulo, 6 viên đạn ở phường 13 (quận 4). Khám xét căn hộ chung cư của Hạnh ở quận 7, công an thu 12 khẩu súng cùng nhiều phụ kiện, dụng cụ là cải tạo súng công cụ hỗ trợ thành súng quân dụng.

Công an lấy lời khai Hạnh

Hạnh khai mua súng trên mạng rồi thuê người “độ” lại thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng để bán cho nhiều người tại TPHCM và các tỉnh, thành khác. Từ lời khai của Hạnh, công an mời nhiều người làm việc, thu 20 khẩu súng (vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm); 17 viên đạn.

Súng đạn bị thu giữ

Nhóm bị can tại cơ quan công an

Công an xác định đường dây này do Hạnh cầm đầu. Điều tra mở rộng, công an xác định Cường là người liên quan đường dây và tìm tới nơi cư trú nhưng người này đi đâu không ai rõ.

Clip Công an triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí qua mạng liên tỉnh thành phố

Công an yêu cầu Cường ra đầu thú để hưởng khoan hồng; đồng thời, người dân ai phát hiện Cường ở đâu báo ngay cho Công an quận 4, số 14 đường Đoàn Như Hài (phường 13, quận 4) hoặc gọi vào số 0283.940.188, 0901.899.933 gặp cán bộ Trần Duy Khánh để cung cấp thông tin.

CHÍ THẠCH