Kinh tế

Tân Cảng – Cái Mép đón chuyến tàu đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam - Brazil

SGGPO

Chiều 29-10, Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) đã đón tàu mẹ MOL EXPERIENCE, tải trọng khoảng 63.000 DWT cập cảng làm hàng. Đây là chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ SX2/FL2 do hai hãng tàu Ocean Network Express (ONE) và HMM khai thác. Tuyến dịch vụ này là tuyến đầu tiên kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến Nam Mỹ trong hệ sinh thái cảng biển – logistics của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG).

Tàu mẹ MOL EXPERIENCE có tải trọng khoảng 63.000 DWT cập cảng TCIT chiều 29-10
Tàu mẹ MOL EXPERIENCE có tải trọng khoảng 63.000 DWT cập cảng TCIT chiều 29-10

Với hải trình kết nối trực tiếp đến 3 cảng lớn tại Brazil như Rio Grande, Itapoá và Santos, tuyến dịch vụ SX2/FL2 sẽ giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí logistics. Thời gian vận chuyển trung bình từ Santos về Cái Mép chỉ khoảng 30 ngày, đồng thời mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam đến Brazil.

DJI_0301.JPG
Tàu mẹ MOL EXPERIENCE có tải trọng khoảng 63.000 DWT cập cảng TCIT

Tuyến SX2/FL2 còn đóng vai trò liên thông chuỗi logistics khu vực, đặc biệt thông qua Singapore, giúp tăng hiệu quả luân chuyển hàng hóa từ các nước trong khu vực về Việt Nam và đi Nam Mỹ. Hải trình của tuyến sẽ đi qua các khu vực: Cái Mép (TCIT) – Busan – Hong Kong – Rio Grande – Itapoá – Santos – Singapore.

Với tuyến dịch vụ mới SX2/FL2, TCIT nâng tổng số tuyến dịch vụ quốc tế khai thác thường xuyên lên 12 tuyến/tuần, ngày càng đa dạng các tuyến kết nối trực tiếp đến thị trường châu Mỹ và châu Âu.

IMG_0559.JPG
Đại diện Tổng Công ty TCSG, TCIT tặng hoa và quà lưu niệm cho thuyền trưởng và thủy thủ đoàn
THÀNH HUY

Từ khóa

tàu mẹ TCIT tuyến dịch vụ Nam Mỹ Brazil

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn