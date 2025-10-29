Tân Cảng – Cái Mép đón chuyến tàu đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam - Brazil

Với hải trình kết nối trực tiếp đến 3 cảng lớn tại Brazil như Rio Grande, Itapoá và Santos, tuyến dịch vụ SX2/FL2 sẽ giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí logistics. Thời gian vận chuyển trung bình từ Santos về Cái Mép chỉ khoảng 30 ngày, đồng thời mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam đến Brazil.
Tuyến SX2/FL2 còn đóng vai trò liên thông chuỗi logistics khu vực, đặc biệt thông qua Singapore, giúp tăng hiệu quả luân chuyển hàng hóa từ các nước trong khu vực về Việt Nam và đi Nam Mỹ. Hải trình của tuyến sẽ đi qua các khu vực: Cái Mép (TCIT) – Busan – Hong Kong – Rio Grande – Itapoá – Santos – Singapore.
Với tuyến dịch vụ mới SX2/FL2, TCIT nâng tổng số tuyến dịch vụ quốc tế khai thác thường xuyên lên 12 tuyến/tuần, ngày càng đa dạng các tuyến kết nối trực tiếp đến thị trường châu Mỹ và châu Âu.