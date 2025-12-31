Khen thưởng hàng trăm cá nhân, tập thể có thành tích trong bàn giao mặt bằng thực hiện cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Chiều 31-12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và công tác thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch đề ra. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng các cơ quan từ tỉnh đến địa phương đã rất nỗ lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc nên có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của người dân trong vùng dự án đã đồng thuận, chấp hành tốt chính sách, giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao bảng tượng trưng (số tiền để thực hiện công trình) cho các xã hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tập trung xử lý các nội dung yêu cầu, kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt là đẩy nhanh tối đa tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành phần khối lượng còn lại và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thi công các dự án, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen vì có thành tích đóng góp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư 2.028 tỷ đồng. Đến nay, có 9 xã đã bàn giao mặt bằng 100% cho đơn vị thi công; xã Khánh An đã bàn giao mặt bằng 77% (còn 20 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích 7,48 ha).

Đối với công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, ngày 15-12, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích hơn 22ha. Đối với cảng Hòn Khoai, ngày 29-10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư toàn bộ diện tích hơn 12ha, đạt 100%.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho 21 tập thể và 336 cá nhân vì đã có thành tích đóng góp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

TẤN THÁI