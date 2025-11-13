Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo mọi hoạt động

Thành công của UBND TP Hà Nội không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Chiều 13-11, sau khi được HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã có bài phát biểu trên cương vị mới.

Trong phát biểu, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. “Tôi ý thức sâu sắc rằng, sự tín nhiệm của HĐND TP Hà Nội là yêu cầu, mệnh lệnh và trách nhiệm hành động của cá nhân tôi ngay từ hôm nay. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân, cùng tập thể UBND TP Hà Nội đoàn kết - đổi mới - hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Ông Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP Hà Nội, bản thân cá nhân sẽ cùng tập thể UBND TP Hà Nội nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của Thủ đô.

“Tôi nhận thức rằng, thành công của UBND TP Hà Nội không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân”, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh và cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn, bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Luật Thủ đô… để tập trung thực hiện và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Trước mắt, sẽ cùng tập thể UBND TP Hà Nội phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%, đồng thời sẽ tập trung vào các trọng tâm ưu tiên.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII; các nhiệm vụ theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội và tại các hội nghị làm việc với TP Hà Nội.

Rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở, gắn với tinh giảm thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp 27 của HĐND TP Hà Nội

Đồng thời, tạo đột phá về thể chế để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới, dựa trên động lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, với kinh tế số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo Thủ đô bền vững, đứng đầu cả nước.

Cùng với đó, tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; tập trung xử lý 4 điểm nghẽn về: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng. Ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN