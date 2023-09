UBND TPHCM vừa có báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 tại TPHCM.

Theo UBND TPHCM, từ ngày 1-8-2022 đến 31-7-2023, TPHCM đã thực hiện tiếp 33.660 lượt/42.989 người/31.533 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 17.712 lượt so với cùng kỳ năm 2022). Số vụ việc tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái vì số liệu năm 2022 (giai đoạn 1-7-2021 – 31-7-2022) giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tập trung vào khôi phục kinh tế - xã hội của từng cá nhân nói riêng và cả thành phố nói chung.

UBND TPHCM nhận xét, dù trong điều kiện đơn thư có xu hướng gia tăng trở lại nhưng chỉ số thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn của thành phố vẫn đảm bảo. Điều đó cho thấy sự nỗ lực, chủ động của thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và nỗ lực của toàn thành phố trong thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được đề ra.

Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, tiếp tục duy trì những kết quả tích cực trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm thời hạn xử lý, giải quyết đơn, nhất là đơn tố cáo và các vụ việc đông người, tồn đọng, kéo dài chưa kết thúc dứt điểm.

UBND TPHCM dự báo, nếu như thực hiện không tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Bên cạnh đó, một số dự án cũ vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tụ tập đông người nếu chưa được giải quyết dứt điểm.

Thời gian tới, UBND TPHCM chú trọng tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đặc biệt là ở khu vực bị giải tỏa để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tích cực tham gia hòa giải những tranh chấp, khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở để hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, gây mất an ninh trật tự tại các trụ sở làm việc.

Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường trách nhiệm trong thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất; quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư… Qua đó kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng quản lý.

UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ tham mưu, đề xuất ban hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại sửa đổi và tổ chức sơ kết việc thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề bất cập đã phát sinh trên thực tế. Kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức xã hội tiếp tục tăng cường công tác giám sát của cơ quan dân cử, của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.