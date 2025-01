Tăng cường đấu tranh với tội phạm đường phố, giữ bình yên cho người dân vui xuân

Trong thời gian ngắn, Công an TPHCM đã liên tiếp truy xét bắt giữ các băng nhóm cướp, cướp giật tài sản (tội phạm đường phố) dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; điều này thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thành phố không để tội phạm đường phố “có đất sống” và giữ bình yên cho người dân vui xuân.

Ngày 29-1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng công an các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường đấu tranh với tội phạm đường phố, nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trọn vẹn.

Trước đó, Công an TPHCM đã thực hiện ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Qua đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được Công an TPHCM triển khai thực hiện quyết liệt nhằm kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Nhóm đối tượng gồm Phương - Tân - Thiện - Việt (từ trái qua phải)

Đặc biệt là 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp; trong đó có tội phạm đường phố. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an các quận huyện, TP Thủ Đức, nhiều vụ án cướp, cướp giật tài sản đã được khám phá nhanh, thu hồi và trao trả tài sản cho các nạn nhân, góp phần giúp người dân an tâm đón một mùa xuân bình yên…

Hai đối tượng gồm: Tỷ - Bảo (từ trái qua phải) tại công an

Điển hình trong đó có vụ điều tra khám phá vụ cướp tài sản ở quận 8. Theo đó, tối 26-1, trên đường Dương Bá Trạc (phường Rạch Ông, quận 8), chị T.N.N.A. (sinh năm 2001, ngụ quận Tân Phú) bị 2 nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại.

Chiều 28-1, công an bắt được Phạm Nguyễn Phú Tỷ (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Long An) là nghi phạm gây án. Tại công an, Tỷ khai cùng Thái Gia Bảo (sinh năm 2005, ngụ quận 6) gây ra vụ cướp giật tài sản của chị A.. Biết không thoát tội, Bảo tới công an đầu thú.

Công an trao trả tài sản cho chị A.

Hay vụ nhóm 4 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Bình Thuận), Trần Duy Thiện Tân (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Trần Thanh Phương (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 1999, ngụ TP Huế) quen qua hội nhóm “Vỡ nợ làm liều” trên mạng rồi rủ nhau đi cướp tài sản ở quận 12 vào tối 25-1.

Clip Công an bắt nhóm quen nhau qua hội “Vỡ nợ làm liều” trên mạng rồi đi cướp

Đây chỉ là 2 trong số các vụ án mà Công an TPHCM triệt phá nhanh chóng; qua đó thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TPHCM trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân thành phố trước trong và sau tết nguyên đán.

CHÍ THẠCH