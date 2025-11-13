Trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Ngày 13-11, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xác minh, hoàn trả số tiền gần 500 triệu đồng cho một người dân ở tỉnh Lâm Đồng đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người dân tại phường Hòa Xuân.

Anh Nguyễn Đình Minh Thành trình báo và hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 12-11, anh Nguyễn Đình Minh Thành (sinh năm 2007, trú tại đường Cổ Mân Cúc 3, phường Hòa Xuân) đến Công an phường Hòa Xuân trình báo về việc nhận được khoản tiền chuyển nhầm 499.999.999 đồng từ tài khoản mang tên Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Xuân đã hướng dẫn, phối hợp cùng ngân hàng MB chi nhánh Hòa Thọ (142 Ông Ích Đường) để hoàn tất các thủ tục và trao trả toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản là anh Ngũ Hoàng Quốc Đạt (sinh năm 1975), trú tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nguyễn Đình Minh Thành cho biết: "Khi thấy số tiền gần 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản, tôi rất bất ngờ. Tôi biết chắc là có người chuyển nhầm nên lập tức đến Công an phường trình báo để trả lại. Đó là tài sản của người khác. Khi biết chuyển nhầm chắc họ cũng rất lo lắng, nếu mình giữ lại thì không phải là điều đúng đắn".

PHẠM NGA