Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bố trí khu tái định cư kiên cố, an toàn cho bà con

Thăm hỏi người dân vùng thiệt hại nặng do bão số 13 tại ven biển Đề Gi (tỉnh Gia Lai), Thủ tướng hoan nghênh bà con đã nghiêm túc chấp hành lệnh sơ tán trước bão; nhấn mạnh điều quý giá nhất sau bão là tính mạng được an toàn.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại sau bão tại cửa biển Đề Gi

Sáng 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Tại cửa biển Đề Gi (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà sập hoàn toàn, chịu thiệt hại nặng do bão. Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm lệnh sơ tán, di dời của bà con trước khi bão đổ bộ.

“Rất hoan nghênh bà con đã đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác sơ tán, di dời trước bão. Điều quý nhất, may mắn nhất sau cơn bão này là tính mạng của bà con đều an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nói chuyện, động viên người dân bị thiệt hại sau bão ở ven biển Gia Lai

Trao đổi với Thủ tướng, nhiều hộ dân chia sẻ khó khăn, lo lắng sau bão, mong Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ về nhà ở, sinh kế; đồng thời có chính sách giãn nợ ngân hàng, cho vay vốn ưu đãi để khôi phục sản xuất và đời sống.

Lắng nghe từng ý kiến, nguyện vọng của người dân, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trước mắt, Chính phủ sẽ phối hợp địa phương xây dựng khu tái định cư ven biển để bố trí cho các hộ dân có nhà bị sập đến an cư.

Thủ tướng trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 ở cửa biển Đề Gi

“Tới đây, sẽ bố trí khu tái định cư kiên cố, an toàn cho bà con. Những hộ bị sập mất nhà ở được xây mới, Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn. Hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ sửa sang, khắc phục”, Thủ tướng nói.

Về dự án khu tái định cư tại Đề Gi, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2025.

Thủ tướng trao quà cho người dân ven biển Đề Gi. Ảnh: LINH NGUYỄN

Thủ tướng cùng người dân, lãnh đạo, chiến sĩ ở tỉnh Gia Lai tại cửa biển Đề Gi. Ảnh: LINH NGUYỄN

Thủ tướng cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của người dân bị thiệt hại do bão, giao Chính phủ và các bộ, ngành xem xét cơ chế hỗ trợ cụ thể để giúp bà con ổn định đời sống, tạo việc làm, bảo đảm sinh kế lâu dài.

Thủ tướng kiểm tra hiện trường thiệt hại do triều cường, bão tàn phá ven cửa Đề Gi

Nhiều nhà dân bị đánh sập, "lũ cát" vùi lấp tan hoang ở cửa biển Đề Gi

Giãn nợ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp bị thiệt hại Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thiệt hại do bão số 13 tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai); thăm hỏi, động viên người lao động và lãnh đạo các công ty: Thức ăn Chăn nuôi Fago, HD Nhơn Hội, Tân Đại Hưng. Thủ tướng thăm hỏi, động viên người lao động tại Khu kinh tế Nhơn Hội Thủ tướng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp, sửa chữa nhà xưởng, sớm khôi phục sản xuất - kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quyết tâm cao nhất để không đứt gãy chuỗi sản xuất, giữ đơn hàng, uy tín với khách hàng, qua đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Chính phủ sẽ có các gói hỗ trợ vay ưu đãi, giãn và khoanh nợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại nặng. Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo, người lao động ở Khu kinh tế Nhơn Hội Thủ tướng cho biết sẽ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn.

NGỌC OAI