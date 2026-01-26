Sức sống cơ sở

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phấn đấu doanh thu đạt 33.799 tỷ đồng

Năm 2025, bám sát các động lực tăng trưởng, VRG đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, tổng doanh thu đạt hơn 32.000 tỷ đồng, hơn 103% kế hoạch.

Chiều 26-1, tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Bính Ngọ 2026 để thông tin kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025.

duy00838-647-1407.jpeg

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG cho biết, năm 2025 VRG đã cơ bản hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2025. Bám sát các động lực tăng trưởng, năm 2025 VRG đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật với tổng doanh thu đạt hơn 32.000 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch. Năm 2025, sản lượng khai thác toàn ngành trên 462.000 tấn, doanh thu khối cao su đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Qua đó bảo đảm đời sống, thu nhập ổn định cho người lao động.

Cao su được ép thành khối.jpg
Đóng gói sản phẩm cao su xuất khẩu, cao su là mảng tăng trưởng cốt lõi của VRG

Trong năm 2026, VRG phấn đấu tổng doanh thu đạt 33.799 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 6.902 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt khoảng từ 12 đến 12,2 triệu đồng/người/tháng…

duy00892-4077-4630.jpeg
Lãnh đạo VRG trao Giải báo chí viết về ngành cao su lần thứ 5, năm 2025

Dịp này, VRG đã tổ chức trao Giải báo chí viết về ngành cao su lần thứ 5, năm 2025 và phát động Giải báo chí viết về ngành cao su lần thứ 6, năm 2026.

MINH DUY

