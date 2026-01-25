Phường Thủ Đức (TPHCM) khai mạc lễ hội Tết Việt năm 2026

Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 8-2 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) với 9 không gian, đa dạng các hoạt động hấp dẫn.

Tối 25-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức khai mạc chuỗi các hoạt động “Thủ Đức Tết Fest - Lễ hội Tết Việt” năm 2026.

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ hội

Phát biểu tại chương trình khai mạc, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết, Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững; phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo; lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của sự phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Trinh, quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức nhận thức rõ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ từng khu phố, từng gia đình và từng người dân. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống người dân, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, người lao động xa quê được triển khai kịp thời, chu đáo, thể hiện rõ nét truyền thống “tương thân tương ái”, “nghĩa tình - nhân văn” của phường Thủ Đức.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh phát biểu tại chương trình khai mạc

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình “Thủ Đức Tết Fest - Lễ hội Tết Việt” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình vừa là không gian kết nối truyền thống với hiện đại, vừa gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt, để người dân trên địa bàn phường cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong ngày tết. Chương trình còn lồng ghép các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, quan tâm, sẻ chia với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thủ Đức Tết Fest có 9 không gian. Không gian “Tết Việt Xưa”, tái dựng cảnh sắc cổ truyền, đưa con người trở về với nếp nhà, phong tục và tinh thần đoàn viên - những giá trị đẹp đẽ đã làm nên bản sắc Tết Việt”.

Người dân rạng rỡ chụp hình tại lễ hội, tối 25-1

Khu trò chơi dân gian tái hiện “Phiên chợ quê ngày tết” để người dân cảm nhận nét đẹp văn hóa Việt xưa, với những trò chơi dân gian thiếu nhi gắn liền với những ngày Tết cổ truyền.

Không gian “Phố ông Đồ - Hồn chữ Việt" được xây dựng nhằm tôn vinh giá trị của chữ nghĩa, tri thức và đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Không gian “Ẩm thực Tết Việt” là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực truyền thống của ngày Tết cổ truyền, giúp người dân tìm hiểu những món ăn gắn liền với ký ức sum vầy của mỗi gia đình Việt.

Không gian “Ẩm thực Tết Việt” với nhiều món ăn truyền thống

Không gian "Quà tết lưu niệm" với những sản phẩm mang dấu ấn Tết cổ truyền và hình ảnh đặc trưng của phường Thủ Đức.

Không gian âm nhạc “Vui xuân như ý” với các chương trình biểu diễn văn nghệ có nội dung ca ngợi mùa xuân, quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; các ca khúc xuân truyền thống kết hợp với những tiết mục hiện đại phù hợp với giới trẻ.

Đông đảo người dân hưởng ứng Lễ hội Tết Việt phường Thủ Đức năm 2026

Các buổi Workshop Tết Việt là không gian sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi và người dân tham gia các hoạt động thủ công mang chủ đề mùa xuân.

Các hộ khó khăn trên địa bàn nhận quà tết do địa phương trao tặng

Không gian “Góc xuân tuổi trẻ” là khu vực được bố trí dọc lối đi chính với hàng mai vàng, tiểu cảnh tết, đèn lồng, câu đối đỏ. Đây là không gian check-in, chụp ảnh tết dành cho người dân.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hội thi “Nét đẹp áo dài Việt Nam” nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tại chương trình, phường Thủ Đức đã trao tặng quà tết đến 82 hộ có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.

THU HƯỜNG