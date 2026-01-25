TPHCM triển khai phong trào Tết nhân ái – Xuân Bính Ngọ 2026

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký ban hành văn bản số 425/UBND-VX, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào Tết nhân ái – Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đây là yêu cầu trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân đều có điều kiện đón tết bình an, đầm ấm.

UBND TPHCM giao Hội Chữ thập đỏ thành phố đảm trách vai trò nòng cốt, chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai phong trào trên toàn địa bàn. Hội có trách nhiệm phối hợp các ngành, đoàn thể rà soát danh sách người khó khăn, tổ chức trao quà trực tiếp đến tận tay người dân, không trùng lắp, không bỏ sót; đồng thời, tham mưu để lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, UBND TPHCM thăm hỏi, động viên các điển hình nhân ái và những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Điểm nhấn của chương trình là Tuần lễ Tết nhân ái được tổ chức đồng loạt tại cấp xã, phường từ ngày 2 đến 9-2-2026, gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương. Thành phố yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng, không để sót đối tượng, bảo đảm mọi hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đều được tiếp cận chính sách hỗ trợ và nhận quà tết đúng thời điểm.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng nhấn mạnh vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được khuyến khích đồng hành, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ thành phố trong công tác vận động, quyên góp cho chương trình Tết nhân ái.

Bên cạnh việc trao quà, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chăm lo tết cho người dân; đồng thời phân công đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia các hoạt động Tết Nhân ái. Công tác giám sát, chỉ đạo phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào Tết nhân ái, nếu có khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Hội Chữ thập đỏ thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

