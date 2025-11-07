Tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về thượng tôn pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2025, ngày 7-11, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị Khu vực 6 do Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM chủ trì, tổ chức chương trình tập huấn “Tuổi trẻ Thành phố thượng tôn hiến pháp và pháp luật”.

Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng, Giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM báo cáo chuyên đề

Chương trình có sự phối hợp giữa: Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM và Đoàn UBND TPHCM, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Đoàn Ban Quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM, Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong, Đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV.

Chương trình tổ chức tại điểm cầu chính là Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa, TPHCM) và 25 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia của hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên. Đây là 1 trong 6 điểm cầu đăng cai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tặng hoa cho báo cáo viên

Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên được Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng, Giảng viên Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TPHCM, triển khai chuyên đề: Những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024, tập trung vào các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các trường hợp thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tiến sĩ Đinh Thị Chiến, Phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật và Phục vụ cộng đồng, Giảng viên Bộ môn Luật Lao động, Trường Đại học Luật TPHCM, trình bày chuyên đề: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và những tác động trực tiếp đến lao động trẻ, cập nhật các quy định mới về mức đóng, quyền lợi hưởng, chế độ thai sản, hưu trí, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên không gian mạng…

Các đoàn viên đặt câu hỏi cho các báo cáo viên

TIỂU TÂN