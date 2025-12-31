Làm chủ mặt trận thông tin, bắt kịp xu thế báo chí truyền thông mới

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu từng cơ quan báo chí ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả để thực hiện tốt vai trò truyền thông, định hướng và dẫn dắt dư luận, làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng, bắt kịp xu thế báo chí truyền thông mới.

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT và Hội Nhà báo Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo; những nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ người làm báo, người làm công tác xuất bản Thành phố trong thời gian qua.

Theo đồng chí, năm 2025 là một năm đặc biệt, các cơ quan báo chí hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương. Dù vậy, các cơ quan báo chí vẫn đầu tư hoạt động, vượt qua khó khăn, động viên tập thể cán bộ, người lao động tập trung nhiệm vụ chính của cơ quan.

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), hai cơ quan báo chí chủ lực, đã chủ trì triển khai sắp xếp trước tổ chức bộ máy, tiếp nhận các đơn vị và tổ chức lại bộ máy. Qua đó, hai đơn vị đã sắp xếp lại bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, tạo động lực mới phát triển trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng như Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng nhiều sự kiện khác. Trong bối cảnh đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí và những người làm báo cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm xã hội đặc biệt quan trọng của mình.

Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị Thành phố; tạo đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành ủy TPHCM cũng mong muốn, thông qua các hoạt động tuyên truyền, truyền thông của báo chí, bên cạnh tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, hành động, còn tạo cảm hứng cho người dân Thành phố tham gia bằng các hoạt động cụ thể, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Các cơ quan báo chí cũng chủ động tham gia phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí thông tin, sắp tới, Thành phố triển khai sắp xếp báo chí theo chủ trương chung nhằm hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh việc sắp xếp chung, đồng chí yêu cầu từng cơ quan cần chú trọng sắp xếp bên trong để nâng cao sức chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện đề án chuyển đổi số báo chí trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí lưu ý Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nghiên cứu các đề án của các cơ quan báo chí về công tác chuyển đổi số, qua đó triển khai đề án mang lại hiệu quả thiết thực. Ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả để thực hiện tốt vai trò truyền thông, định hướng và dẫn dắt dư luận, làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng, bắt kịp xu thế báo chí truyền thông mới. Đồng thời, nghiên cứu tăng thu từ ứng dụng chuyển đổi số gắn với hoạt động sau mặt báo.

Trong lĩnh vực xuất bản, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu chú trọng đến các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nhất là các đề tài phục vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, Thành phố trong năm tới; cùng với nâng cao năng lực tự chủ trong hoạt động của từng cơ quan đơn vị; chú trọng chuyển đổi số đối với hoạt động xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2026 rất quan trọng. Trước mắt, phối hợp thật tốt trong công tác truyền thông năm 2026 cũng như phát huy tối đa nguồn lực của báo chí, xuất bản trên địa bàn TPHCM để thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị mà Thành phố giao.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG