Trao giải cuộc thi “Thính giả với an toàn giao thông” năm 2025

Với chủ đề “Giao thông thông minh - hiện đại - an toàn”, cuộc thi không chỉ là một sân chơi mang tính truyền thống mà còn là cầu nối bền chặt giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, chuyên gia và đông đảo người dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn và nhân văn.
Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi từ tài xế, sinh viên, người lao động, cán bộ, hưu trí, người cao tuổi... mang đến một góc nhìn, một trải nghiệm khác nhau về giao thông, tạo nên bức tranh sinh động và chân thực.
Ban tổ chức đã nhận được 80 tác phẩm dự thi, gồm 5 vầng thơ, 28 bài lý, 8 bài vè và 39 bản vắn. Từ đó, lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu để trao giải.
Kết quả, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Đoàn Thị Thùy Oanh với tác phẩm “Niềm vui buổi sáng”.