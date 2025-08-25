Tập trung cao độ triển khai các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là các công việc rất cấp bách, thời hạn hoàn thành đã được ấn định, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ được phép "bàn tiến", không được "bàn lùi" trên tinh thần đầu tư các dự án để phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và phát triển lâu dài chiến lược cho Đặc khu Phú Quốc.

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao nhiệm vụ, Chính phủ có nghị quyết về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, gần 2 tháng kể từ lần kiểm tra hiện trường và họp triển khai các dự án ngày 28-6 đến nay, việc triển khai thực tế quá chậm trễ. Nhiều dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư; các dự án đã có nhà đầu tư triển khai chậm; chưa giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư trong quá trình thực hiện…

Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt chủ trương về đầu tư các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là hết sức cấp bách, quan trọng, cần tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ đã giao cho các bộ, ngành, UBND tỉnh An Giang. Việc triển khai phải nhanh, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, nhất là UBND tỉnh An Giang phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công; triển khai nhanh, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước 3-6 tháng theo tiến độ yêu cầu, bảo đảm chất lượng tốt nhất để có được công trình đẹp, ấn tượng góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt các quy hoạch, thiết kế, quyết định các nội dung khác (giao khoán đất rừng; giá dịch vụ xử lý rác thải, nước thải…) theo thẩm quyền; khẩn trương khởi công xây dựng các dự án vào tháng 9.

Đối với nhóm dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư (5 dự án xử lý nước thải, rác thải; 2 dự án cấp nước; dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC): khẩn trương triển khai và hoàn thành việc lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công đồng loạt trong tháng 9. Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, UBND tỉnh An Giang khẩn trương triển khai đồng loạt các thủ tục cần thiết để sớm tổ chức thi công xây dựng ngay trong năm 2025.

LÂM NGUYÊN