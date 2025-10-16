Cải cách mạnh mẽ chính sách thuế và hải quan để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Phát biểu tại tọa đàm, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển như các nghị quyết đã đề ra. Trong số đó, chính sách thuế đóng vai trò then chốt, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Đơn cử, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã giữ nguyên thuế suất phổ thông 20%, đồng thời áp dụng mức 15% cho doanh nghiệp doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, và 17% cho doanh thu từ 3-50 tỷ đồng/năm. “Chính sách mới thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, tạo điều kiện tích lũy và mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Đặng Ngọc Minh cho biết.

Quang cảnh tọa đàm

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã triển khai nhiều chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí với tổng số tiền được hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm 2025 ước khoảng gần 97.000 tỷ đồng. Song song đó, Cục Thuế đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, giảm gánh nặng hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Về phía ngành hải quan, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết, ngành hải quan luôn tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa, nhiều năm liền đứng đầu Bộ Tài chính về chỉ số cải cách hành chính.

Cụ thể, đến nay Cục Hải quan đã rà soát toàn bộ 214 thủ tục hành chính và 29 điều kiện kinh doanh, trình Bộ Tài chính và Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa 39 thủ tục và bãi bỏ 15 điều kiện không cần thiết. Kết quả này vượt chỉ tiêu do Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra đối với ngành hải quan.

Ngành hải quan cũng đang triển khai đề án giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, hướng tới năm 2026 đạt tỷ lệ luồng xanh 70%, luồng vàng 25%, luồng đỏ không quá 5%, theo chiến lược “giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm”.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Ở góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, những kết quả, hiệu quả từ chính sách pháp luật của lĩnh vực thuế và hải quan đối với doanh nghiệp trong thời gian qua đã tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi sửa đổi các chính sách thuế và hải quan, dư luận cũng rất ấn tượng với tinh thần lắng nghe, tham vấn và cầu thị của cơ quan thuế và hải quan. Đơn cử, gần đây nhất là việc sửa đổi Luật Quản lý thuế, khi sửa luật, các doanh nghiệp rất quan tâm, lo lắng. Mặc dù quy trình sửa luật rất ngắn gọn, rất gấp nhưng Cục Thuế sẵn sàng ngồi với các doanh nghiệp để trao đổi, lấy ý kiến, thảo luận.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng việc hoàn thiện thể chế, chính sách thuế và hải quan không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính mà còn là động lực thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý sẽ tiếp tục là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của đất nước.

LƯU THỦY