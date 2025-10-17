Khu vực Cái Mép – Thị Vải tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến giữa năm 2026

Bến cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải (TPHCM) vừa được cho phép tiếp nhận tàu khách quốc tế đến ngày 30-6-2026

Ngày 17-10, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải (thuộc cảng biển TPHCM) đến ngày 30-6-2026, nhằm tận dụng hạ tầng cảng biển hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch vùng.

Các bến được phép tiếp nhận gồm: Thị Vải, Thị Vải quốc tế, TCTT, SSIT, TCIT, PTSC Phú Mỹ, đạm và dịch vụ dầu khí Phú Mỹ, SP-PSA và SITV.

Khách tàu biển cập cảng Cái Mép - Thị Vải vào tháng 6-2025 và chuẩn bị hành trình trung chuyển, tham quan TPHCM

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thỏa thuận các nội dung cụ thể theo quy định chuyên ngành; hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp cảng rà soát, bố trí đầy đủ trang thiết bị, xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách quốc tế bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng được yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục bổ sung công năng bến cảng được phép tiếp nhận tàu khách quốc tế để công bố chính thức trước ngày 30-6-2026.

Tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải

Trước đó, như Báo SGGP đưa tin, một số hãng tàu biển đã gửi đơn kêu cứu về việc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có văn bản trả lời các cảng khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Phú Mỹ, TPHCM) là “không có công năng tàu khách” nên không tiếp nhận tàu khách ra vào cảng quốc tế.

Hành khách tàu Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây (TP Huế) ngày 17-10

Điều này khiến cho tàu Ovation of the Seas (chở 4.000 du khách) buộc phải đổi hướng. Việc hủy hành trình đột ngột này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình và hoạt động vận chuyển du khách.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong thời gian gần đây, lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép – Thị Vải ghi nhận xu hướng tăng, khẳng định vị thế ngày càng rõ của Thành phố trên bản đồ các điểm đến du lịch tàu biển khu vực. Năm 2024, khu vực đã đón 65 chuyến tàu với khoảng 287.000 lượt khách; sang năm 2025 dự kiến có 48 chuyến với khoảng 180.000 lượt khách, chủ yếu là tàu hạng sang quy mô lớn, lịch trình dài ngày; và đến hết năm 2026, đã có khoảng 118 chuyến tàu đăng ký cập cảng với tổng số hơn 260.000 khách quốc tế.

