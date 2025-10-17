Đà Nẵng tìm giải pháp thu hút mạnh thị trường khách CIS

Ký kết hợp tác để phát triển thị trường CIS. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch TP Đà Nẵng nỗ lực và đạt được những kết quả ấn tượng với hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng trên 31%. Đặc biệt, thị trường CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) đã trở thành điểm sáng nổi bật, với hơn 250 ngàn lượt khách, chiếm 4,17% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

“Năm 2025 cũng ghi dấu một mùa khách CIS thành công, khi các đường bay thuê chuyến trực tiếp từ Kazakhstan và Uzbekistan được đưa vào khai thác, với tổng tần suất 16 chuyến/tuần, góp phần tạo thuận lợi cho du khách và thúc đẩy tăng trưởng từ thị trường này”, ông Tán Văn Vương nhấn mạnh.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát huy lợi thế về sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, dịch vụ chất lượng, hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, cùng sự đa dạng sản phẩm sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng đã và đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch khu vực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách đến từ thị trường CIS.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, về thị hiếu, du khách CIS ưa chuộng du lịch nghỉ dưỡng biển, tour trọn gói, chi tiêu cao cho lưu trú (30–35%) và ăn uống (22%). 70% du khách CIS chọn tham quan Bà Nà Hills. Ngoài ra, họ cũng yêu thích Hội An, Mỹ Sơn và các hoạt động giải trí ban đêm. Trong mùa du lịch vừa qua, Đà Nẵng hầu như không ghi nhận phản ánh tiêu cực, ngược lại nhận được nhiều lời khen về chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch.

Bà Hồng Thắm đánh giá, Đà Nẵng có nhiều lợi thế so với các điểm đến khác nhờ hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao (hơn 2.300 khách sạn, trong đó 47% là 4–5 sao), sân bay đạt tiêu chuẩn 5 sao, cùng nguồn nhân lực du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt một số thách thức, như mùa khách CIS trùng với mùa cao điểm nội địa, thời tiết mưa nhiều từ tháng 10 khiến khách chuyển hướng sang Nha Trang hoặc Phú Quốc, hay hạn chế về nguồn nhân lực biết tiếng Nga.

Bà Thảo Phan, đại diện Crystal Bay Tours cho rằng, nhóm khách từ thị trường CIS (Nga, Kazakhstan, Uzbekistan) thường lưu trú dài ngày 7 đêm, song hiện các khách sạn Đà Nẵng chỉ kín phòng 1–2 đêm cao điểm DIFF, còn lại khó lấp đầy. Doanh nghiệp này đã cam kết cung ứng 31.000 phòng/ngày cho mùa 2026, tập trung phân khúc 4–5 sao, đồng thời đề xuất thành phố phát triển thêm sản phẩm “all-inclusive” – nghỉ dưỡng trọn gói như mô hình ở Phú Quốc hoặc Nha Trang. Khách CIS trẻ, thích biển, chuộng trải nghiệm năng động và giải trí liên tục.

Vì vậy, đơn vị kiến nghị Đà Nẵng cần tăng hoạt động giải trí đêm, show diễn ngoài trời, dịch vụ miễn phí gắn với lưu trú, hạn chế tình trạng khách chán, rời sớm. “Nếu khách thấy vui, họ ở lâu hơn, quay lại nhiều hơn – đó là cách Đà Nẵng giữ chân thị trường”, đại diện Crystal Bay Tours kết luận.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 150 đại biểu trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Thư, Giám đốc Phát triển và Đại diện Yango Ads tại Việt Nam, việc khai thác hiệu quả dòng khách từ các nước CIS cần dựa trên dữ liệu thị trường và hành vi người dùng, thay vì chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến theo cách truyền thống.

Từ kinh nghiệm phân tích dữ liệu du lịch khu vực, bà Diễm Thư cho rằng, Đà Nẵng và doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh hiện diện số của điểm đến và cơ sở lưu trú trên các nền tảng trực tuyến mà du khách CIS sử dụng phổ biến, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và đặt dịch vụ. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị hạ tầng đón dòng khách lưu trú dài hạn và quan tâm đầu tư, bởi xu hướng làm việc từ xa và du lịch kết hợp nghỉ dưỡng đang gia tăng tại khu vực này.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của TP Đà Nẵng về dịch vụ, sản phẩm, hạ tầng, nguồn nhân lực và công tác xúc tiến quảng bá nhằm đón đầu và khai thác hiệu quả thị trường khách CIS. Điều này tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút bền vững nguồn khách này trong những năm tiếp theo. Với sự đồng hành của các địa phương năng động như Đà Nẵng, sự chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, cùng chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước, ông Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng thị trường khách du lịch CIS sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, qua đó khẳng định vị thế du lịch Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và bền vững của khu vực.

XUÂN QUỲNH