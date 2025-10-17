Sáng nay 17-10, giá vàng nhẫn 9999 lên 156,6 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng chiều mua và 1,3 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 2,4 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 148,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 2,3 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng vọt. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 153,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện, giá bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này đang cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác lên đến 7 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 6,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, lên 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,3 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16-10 tăng dựng đứng, lên 4.325,3 USD/ounce, tăng 118 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-10 (giờ Việt Nam) lên 4.327,7 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 13,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13 - 19,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 4 vì nhà đầu tư tiếp tục mua vàng để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang; Chính phủ Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa, và thị trường đặt cược mạnh vào những động thái cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã mua ròng hơn 12 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.034,6 tấn vàng. Hiện giá vàng thế giới đã tăng hơn 60% trong năm nay.

NHUNG NGUYỄN