Đồng Nai: Công khai 110 doanh nghiệp nợ thuế hơn 440 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 16-10, thông tin từ Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ban hành Thông báo số 4774/TB-DON về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 30-9-2025. 

Trụ sở Thuế tỉnh Đồng Nai
Trụ sở Thuế tỉnh Đồng Nai

Theo danh sách, có 110 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ hơn 440 tỷ đồng tiền thuế.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội "đứng đầu" danh sách với số nợ thuế hơn 91,4 tỷ đồng. Tiếp đến là các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn như: Công ty CP Đầu tư Boss City nợ 62,5 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh nợ 61,1 tỷ đồng; Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai nợ 55,7 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Tân Mai nợ hơn 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Re Xam A.B.M (hơn 18,4 tỷ đồng); Công ty CP Việt Bo Việt (13,7 tỷ đồng); Công ty CP Xuất nhập khẩu Vi Na Đại Việt (11 tỷ đồng); Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (10,4 tỷ đồng); Công ty TNHH Thuận Lợi Hưng Thịnh (10,3 tỷ đồng); Công ty TNHH Đức Phát (10 tỷ đồng)... Các đơn vị còn lại có số tiền thuế nợ dưới 10 tỷ đồng.

(1).jpg
Thông báo của Thuế tỉnh Đồng Nai

Theo Thuế Đồng Nai, việc công khai danh sách người nộp thuế nợ đọng là biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng giữa các tổ chức, cá nhân. Cơ quan thuế cũng khuyến cáo các doanh nghiệp khẩn trương nộp số tiền còn nợ để tránh bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

BÙI LIÊM

