Giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng mạnh, Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm soát

Giá cát, đá, đất đắp tăng tới 58,4%; trong khi đó, nhiều địa phương chậm công bố giá, tiềm ẩn nguy cơ đội vốn dự án.

Ảnh minh họa

Ngày 17-10, Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 77/CĐ-BXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường kiểm soát cung - cầu và giá vật liệu xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm việc rà soát, công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, một số địa phương còn chậm trễ, thậm chí chưa công bố đầy đủ thông tin giá theo thời điểm, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tiến độ nhiều dự án trọng điểm.

Giá nhiều loại vật liệu xây dựng chủ chốt như cát, đá, đất đắp đã có biến động mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025, với mức tăng có nơi lên tới 58,4% so với cuối quý 2, đẩy chi phí xây dựng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ đội vốn và chậm tiến độ các công trình hạ tầng lớn.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo sở xây dựng rà soát, công bố giá kịp thời, đúng nội dung và thời điểm; phối hợp các cơ quan liên quan thu thập thông tin giá thị trường, minh bạch dữ liệu và triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung vật liệu.

Các địa phương cần chủ động rà soát, bổ sung khu vực, điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tránh xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá bất thường.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, kiểm soát tốt giá vật liệu xây dựng là yếu tố then chốt để bình ổn thị trường, giảm rủi ro đội vốn và bảo đảm tiến độ các công trình quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đang tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước.

BÍCH QUYÊN