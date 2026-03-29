Tàu đổ bộ tấn công của Mỹ đến Trung Đông

Báo The Independent (Anh) dẫn nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ, chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ, đã đến khu vực Trung Đông.

Tàu đổ bộ USS Tripoli. Ảnh: SAMUEL RUIZ

Trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo tàu đổ bộ tấn công lớp America này đóng vai trò là soái hạm của nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh (MEU) số 31, gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay chiến đấu, cũng như các khí tài tấn công đổ bộ và chiến thuật.

Nhóm tác chiến đổ bộ là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một MEU với quân số khoảng 2.000-3.000 người.

Việc tăng viện diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc Mỹ sẽ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ nhằm chiếm giữ đảo Kharg, huyết mạch kinh tế của Iran. Đầu tuần này, báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc về việc điều động 10.000 binh sĩ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27-3 đã tuyên bố Mỹ có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần tấn công trên bộ.

MINH CHÂU