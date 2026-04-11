Tàu Orion hạ cánh thành công ngoài khơi California, Mỹ

Ngày 11-4, tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II hạ cánh thành công xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego, bang California (Mỹ), khép lại chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt trăng kể từ thời kỳ Apollo hơn 50 năm trước.

Phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA
Phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Theo kênh CBS, sứ mệnh quy tụ bốn phi hành gia đến từ Mỹ và Canada, đại diện cho sự hợp tác quốc tế và tinh thần đa dạng trong ngành hàng không vũ trụ hiện đại.

Phi hành đoàn Artemis II gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ-NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada-CSA).

Khoang tàu Orion chở phi hành đoàn Artemis II đáp xuống biển. Video: NASA

Theo NASA, các cuộc kiểm tra sức khỏe ban đầu đã hoàn tất và cả bốn phi hành gia đều cảm thấy rất tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng phi hành đoàn trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời mời họ đến thăm Nhà Trắng trong thời gian sớm nhất.

Tàu Orion rời bệ phóng tối 1-4 đưa bốn phi hành gia bay tới Mặt trăng. Ngày 6-4, tàu thực hiện chuyến bay vòng qua phía sau Mặt trăng, tới cách thiên thể này gần nhất 6.545 km. Trong chuyến bay, phi hành đoàn quan sát cảnh tượng Trái đất lặn, Trái đất mọc, nhật thực và nhiều cấu trúc trên bề mặt Mặt trăng.

Phi hành gia của tàu đã phá vỡ kỷ lục của Apollo 13 về khoảng cách xa Trái đất nhất mà con người từng bay, thiết lập năm 1970. Cụ thể, Artemis II đã bay cách Trái đất khoảng 406.771 km, xa hơn 6.616 km so với Apollo 13.

