Phá đường dây ma túy 1.500 tỷ đồng: Khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế

Liên quan vụ Phá đường dây ma túy 1.500 tỷ đồng do đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu , chiều 12-12, Bộ Công an phối hợp Bộ Tài chính; Thành ủy, UBND TPHCM; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng các đơn vị

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng chiến công của các đơn vị trực tiếp và tham gia triệt phá đường dây ma túy này.

Kết quả của chuyên án cho thấy, lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm chủ tình hình, chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi và sử dụng công nghệ cao với nhiều đối tượng, mắt xích phức tạp…

chiến công này cũng khẳng định hiệu quả của sự phối hợp liên ngành, liên lực lượng và công an các cấp, cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian qua.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung đấu tranh triệt để toàn bộ đường dây, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Đồng thời, mở rộng làm rõ các “đầu dưới”, đối tượng tiêu thụ ma túy trong nước, không để lọt tội phạm, truy bắt các đối tượng bỏ trốn…

Cùng với đó, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản; kịp thời phát hiện các tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng tâm để chủ động đấu tranh, đặc biệt là kiểm soát tại biên giới, cửa khẩu và trên không gian mạng.

"Bên cạnh đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đường dây mua bán ma túy để chặn nguồn cung ma túy, vẫn phải đặc biệt chú trọng các giải pháp giảm nguồn cầu trong nước để chặt đứt mối quan hệ “cung - cầu” về ma túy", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, song song tăng cường mối quan hệ phối hợp với các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy trong nước, các lực lượng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới để chủ động đấu tranh, ngăn chặn ma túy “từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong thời gian qua đã rất quan tâm, chăm lo lực lượng Công an TPHCM và các lực lượng của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn thành phố.

Như Báo SGGP thông tin, cuối năm 2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Các đối tượng thiết lập quy trình vận chuyển ma túy nhiều tầng, lớp, công đoạn khác nhau.

Cụ thể, sau khi ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, các đối tượng ngụy trang, vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Khi hàng vào nội địa, “ông trùm” chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện.

Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để “cắt đuôi” lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Các đối tượng thuê 2 kho hàng lớn tại TPHCM để cất giấu, chia nhỏ và tổ chức phân phối xuống các “chân rết” tiêu thụ.

Chuyên án hiện được C04 tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các đối tượng trong đường dây.

VĂN ANH