Tây Ninh: Doanh nghiệp FDI gặp khó trong tuyển dụng lao động

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Tây Ninh với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức sáng 27-3, nhiều doanh nghiệp đã nêu hàng loạt vướng mắc liên quan đến tuyển dụng lao động và thủ tục hành chính.

Đại diện Chi hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Tây Ninh cùng một số doanh nghiệp cho biết, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn đang thiếu hụt lao động, nhất là lao động có tay nghề, trình độ cao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp khó do nguồn cung hạn chế, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Để thu hút lao động, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương tuyển dụng, kéo theo điều chỉnh thu nhập của lực lượng lao động hiện hữu. Dù vậy, số lượng hồ sơ ứng tuyển vẫn hạn chế, dù doanh nghiệp đã nâng lương và cải thiện chế độ đãi ngộ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là tăng cường kết nối cung - cầu lao động thông qua cập nhật thường xuyên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên các nền tảng số; đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; liên kết với các địa phương khác để mở rộng nguồn tuyển.

“Cùng với nỗ lực của chính quyền, các doanh nghiệp cũng cần chủ động cải thiện chính sách tiền lương, thưởng, hỗ trợ nhà ở, đi lại và các phúc lợi khác để giữ chân người lao động, thu hút nhân lực từ các tỉnh lân cận”, đại diện Sở Nội vụ khuyến nghị.

Ở góc độ định hướng thu hút đầu tư, đại diện Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Tây Ninh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần phụ thuộc vào các ngành thâm dụng lao động, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chiến lược dài hạn đối với nhóm ngành này.

“Việc các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày không còn là lĩnh vực ưu tiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mở rộng sản xuất cũng như định hướng đầu tư trong tương lai”, đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến.

Giải đáp vấn đề này, ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương vẫn tiếp tục duy trì các lĩnh vực như dệt may, da giày trong cơ cấu công nghiệp, nhưng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, giảm dần phụ thuộc vào lao động giản đơn. Trọng tâm là khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao; đồng thời gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế.

Một vấn đề khác được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm là việc thực hiện thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến giấy phép lao động và cư trú của chuyên gia nước ngoài.

Đại diện Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Hàn Quốc) phản ánh, trước đây hồ sơ cấp giấy phép đối với các vị trí lao động kỹ thuật đặc thù đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam đều được xem xét cấp mới hoặc gia hạn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi thực hiện lại thủ tục, một số hồ sơ phát sinh yêu cầu bổ sung thông tin, dẫn đến phải làm lại nhiều lần. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quy trình, quy định hiện hành để tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã giải đáp cụ thể vướng mắc của Công ty Simone, đồng thời hướng dẫn một số thay đổi trong quy trình cấp giấy phép lao động theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7-8 của Chính phủ để các doanh nghiệp FDI khác nắm và thực hiện thuận lợi.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, với tổng vốn FDI đạt hơn 773 triệu USD, nâng số dự án FDI trên địa bàn lên 2.010 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 25,4 tỷ USD. Tỉnh Tây Ninh cam kết tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI, theo hướng thực chất, hiệu quả, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

