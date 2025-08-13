Kinh tế

Tây Ninh hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao với bang Queensland (Australia)

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (Agris) và Công ty TNHH Global Mind Australia tổ chức Hội nghị xúc tiến nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Brisbane, bang Queensland (Australia).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm khẳng định quyết tâm đưa Tây Ninh trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam. Tỉnh mong muốn tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm từ nền nông nghiệp tiên tiến của Australia, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước, công nghệ canh tác hiện đại và chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh – thông minh – tuần hoàn, tạo giá trị gia tăng cao cho nông sản và nâng cao đời sống người dân.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành Tây Ninh và cơ quan quản lý nông nghiệp, đầu tư của bang Queensland trao đổi về khả năng chuyển giao công nghệ, chính sách hỗ trợ đầu tư và cơ hội hợp tác, đặc biệt ở các lĩnh vực: công nghệ tưới tiêu tiết kiệm nước, ứng dụng IoT trong quản lý trang trại, giải pháp nông nghiệp tuần hoàn tối ưu chuỗi sản xuất.

z6901886434171_df961f993d5290f14ddb5dcb418fae59.jpg
Nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris và Công ty GMA

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris, GMA Australia (công ty thuộc hệ sinh thái của Agris) với hai đối tác Australia là AgroVision AG và Main Engineering. Theo đó, các bên cam kết hợp tác kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến của Australia vào các dự án nông nghiệp tại Tây Ninh, góp phần đưa tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn – tích hợp.

Sự kiện này không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn là minh chứng cho sự chủ động của tỉnh Tây Ninh trong việc tìm kiếm và áp dụng các mô hình phát triển tiên tiến, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

NGỌC PHÚC

