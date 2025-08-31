Tết Độc lập nhớ Người

Báo SGGP giới thiệu 2 bài thơ của các tác giả: Trần Thế Tuyển, Dương Xuân Định như muôn vàn tình cảm kính yêu nhớ về Người.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có rất nhiều bài thơ tưởng nhớ gửi đến Bác Hồ kính yêu. Báo SGGP giới thiệu 2 bài thơ của các tác giả: Trần Thế Tuyển, Dương Xuân Định như muôn vàn tình cảm kính yêu nhớ về Người.

Theo dấu chân Người Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Hai hàng xe đạp tháp tùng Người Cỏ Ba Đình dưới chân mát rượi Nụ cười nào như hoa thắm tươi. Tám thập kỷ qua nhanh Dân tộc ta trải qua mấy cuộc chiến tranh thần thánh Quân reo Điện Biên cờ đỏ sao vàng năm cánh Bác Hồ về tiếp quản Thủ đô. Hai mươi mốt năm cứ ngỡ trong mơ Cả dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” Dinh Độc Lập xe tăng 390 hẹn ước Nam Bắc một nhà đón Bác vô thăm. Tám thập kỷ qua nhanh Biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” xa lắc… Thoáng đó tám mươi năm Chúng con về bên Lăng Bác Cuộc diễu binh, biển người cuồn cuộn như thác Cuốn trôi bao thù hận, cách chia. Tám mươi năm, chúng con vẫn lắng nghe Tiếng của Người thời dựng nước Cả tiếng nấc triệu người bật khóc Một mùa Thu tiễn Bác đi xa. Ngày ấy tháp tùng Người không lộng lẫy sắc hoa Chỉ có xe đạp và ka ki cộc ngắn Nay chúng con diễu binh như bước vào trận đánh Súng nhỏ, súng to, tàu chiến, máy bay… Theo dấu chân Người Quảng trường Ba Đình hôm nay Cả biển người giữa cờ hoa lộng lẫy Bác Hồ ơi, Bác có nhìn thấy Cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh! TRẦN THẾ TUYỂN

Cuộc hành trình thời đại Đất nước ta giữa đêm dài nô lệ Dân chúng lầm than, đau khổ muôn bề Từ làng Kim Liên, điệu giặm buồn khắc khoải Tấm lòng son trĩu nặng một trời quê Lúc ra đi tự nhủ sẽ quay về Lẽ sống nào nung nấu tuổi hai mươi Bàn tay trắng một tâm hồn yêu nước Vẫn băn khoăn những dấu hỏi trong đời Có những gì trong lòng Bác, Bác ơi Đất nước mình hằn sâu bao vết xước Đi về đâu? Nhói lòng đau Tổ quốc Tìm Độc lập, Tự do chân lý sáng ngời Ngày hôm ấy mùng năm tháng sáu Nắng nhuộm vàng sóng nước buổi chia ly Chỉ có tiếng còi tàu đưa tiễn Bến Nhà Rồng đánh dấu cuộc ra đi Sao cao rộng trời xanh và biển cả Nghe như hồn sông núi lắng về đây Bác ra đi trong ngày nắng ấm Không gian che cảm xúc ngập đầy Sài Gòn có một buổi trưa như thế Bác khắc tên quê hương trên trái đất này Cuộc hành trình khai sinh thời đại mới Đã bắt đầu từ nòng súng bủa vây Từng phút giây Bác đi tìm đường giải phóng Đến phương Tây đất nước của thực dân Thấy đâu đâu cũng có người cùng khổ Và những tập đoàn thống trị bất công Những năm tháng bôn ba Người mở rộng tầm nhìn Những tư tưởng nhân đạo đông - tây, kim - cổ Sức mạnh của nhân dân và loài người tiến bộ Người tiếp thu những giá trị tinh thần Vẫn thầm mơ, nhưng đâu chỉ giấc mơ Mảnh đất quê hương, gọi tên Tổ quốc Người muốn ôm cả bầu trời vời vợi Và ôm hôn từng nắm đất, con người Người trở thành vĩ nhân thế kỷ Sáng lập nền dân chủ cộng hòa Vẫn trong sáng nụ cười hồn hậu Đôi mắt sáng ngời chân lý chói lòng ta. DƯƠNG XUÂN ĐỊNH

