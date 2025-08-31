Tết Độc lập nhớ Người

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, có rất nhiều bài thơ tưởng nhớ gửi đến Bác Hồ kính yêu. Báo SGGP giới thiệu 2 bài thơ của các tác giả: Trần Thế Tuyển, Dương Xuân Định như muôn vàn tình cảm kính yêu nhớ về Người.
Theo dấu chân Người
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Hai hàng xe đạp tháp tùng Người
Cỏ Ba Đình dưới chân mát rượi
Nụ cười nào như hoa thắm tươi.
Tám thập kỷ qua nhanh
Dân tộc ta trải qua mấy cuộc chiến tranh thần thánh
Quân reo Điện Biên cờ đỏ sao vàng năm cánh
Bác Hồ về tiếp quản Thủ đô.
Hai mươi mốt năm cứ ngỡ trong mơ
Cả dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Dinh Độc Lập xe tăng 390 hẹn ước
Nam Bắc một nhà đón Bác vô thăm.
Tám thập kỷ qua nhanh
Biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc
“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” xa lắc…
Thoáng đó tám mươi năm
Chúng con về bên Lăng Bác
Cuộc diễu binh, biển người cuồn cuộn như thác
Cuốn trôi bao thù hận, cách chia.
Tám mươi năm, chúng con vẫn lắng nghe
Tiếng của Người thời dựng nước
Cả tiếng nấc triệu người bật khóc
Một mùa Thu tiễn Bác đi xa.
Ngày ấy tháp tùng Người không lộng lẫy sắc hoa
Chỉ có xe đạp và ka ki cộc ngắn
Nay chúng con diễu binh như bước vào trận đánh
Súng nhỏ, súng to, tàu chiến, máy bay…
Theo dấu chân Người
Quảng trường Ba Đình hôm nay
Cả biển người giữa cờ hoa lộng lẫy
Bác Hồ ơi, Bác có nhìn thấy
Cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh!
TRẦN THẾ TUYỂN
Cuộc hành trình thời đại
Đất nước ta giữa đêm dài nô lệ
Dân chúng lầm than, đau khổ muôn bề
Từ làng Kim Liên, điệu giặm buồn khắc khoải
Tấm lòng son trĩu nặng một trời quê
Lúc ra đi tự nhủ sẽ quay về
Lẽ sống nào nung nấu tuổi hai mươi
Bàn tay trắng một tâm hồn yêu nước
Vẫn băn khoăn những dấu hỏi trong đời
Có những gì trong lòng Bác, Bác ơi
Đất nước mình hằn sâu bao vết xước
Đi về đâu? Nhói lòng đau Tổ quốc
Tìm Độc lập, Tự do chân lý sáng ngời
Ngày hôm ấy mùng năm tháng sáu
Nắng nhuộm vàng sóng nước buổi chia ly
Chỉ có tiếng còi tàu đưa tiễn
Bến Nhà Rồng đánh dấu cuộc ra đi
Sao cao rộng trời xanh và biển cả
Nghe như hồn sông núi lắng về đây
Bác ra đi trong ngày nắng ấm
Không gian che cảm xúc ngập đầy
Sài Gòn có một buổi trưa như thế
Bác khắc tên quê hương trên trái đất này
Cuộc hành trình khai sinh thời đại mới
Đã bắt đầu từ nòng súng bủa vây
Từng phút giây Bác đi tìm đường giải phóng
Đến phương Tây đất nước của thực dân
Thấy đâu đâu cũng có người cùng khổ
Và những tập đoàn thống trị bất công
Những năm tháng bôn ba Người mở rộng tầm nhìn
Những tư tưởng nhân đạo đông - tây, kim - cổ
Sức mạnh của nhân dân và loài người tiến bộ
Người tiếp thu những giá trị tinh thần
Vẫn thầm mơ, nhưng đâu chỉ giấc mơ
Mảnh đất quê hương, gọi tên Tổ quốc
Người muốn ôm cả bầu trời vời vợi
Và ôm hôn từng nắm đất, con người
Người trở thành vĩ nhân thế kỷ
Sáng lập nền dân chủ cộng hòa
Vẫn trong sáng nụ cười hồn hậu
Đôi mắt sáng ngời chân lý chói lòng ta.
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH