Thái Lan: 23 người, công ty bị truy tố vì liên quan vụ sập tòa nhà khi động đất

Thái Lan đã chính thức truy tố 23 cá nhân và pháp nhân trong vụ sập công trình tòa nhà cao tầng gây chết người tại quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok hôm 28-3 khi xảy ra trận động đất ở Myanmar.

Tòa nhà bị sập tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, do ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) của Thái Lan vừa truy tố 23 cá nhân và pháp nhân trong vụ sập công trình tòa nhà cao tầng gây chết người tại quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok hôm 28-3 khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 độ richter ở quốc gia láng giềng Myanmar.

Công trình 30 tầng dự kiến sẽ là trụ sở của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO). Đây là công trình xây dựng duy nhất ở Bangkok bị sập trong trận động đất, khiến 89 người thiệt mạng, chủ yếu là công nhân xây dựng.

Tốc độ và sự sụp đổ đột ngột của công trình này đã thúc đẩy một cuộc điều tra pháp lý.

OAG cho biết phán quyết về vụ việc dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tháng tới.

Hiện các nhà điều tra đã đồng ý truy tố 23 cá nhân và pháp nhân về sơ suất chuyên môn trong thiết kế, thi công và giám sát thi công, cũng như làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mạo.

Bản cáo trạng ghi rõ có 16 cá nhân và 7 công ty bị truy tố. Chi tiết về các cáo buộc không được công bố nhưng hiện tất cả các bị cáo đang bị tạm giam tại Bangkok để chờ xét xử.

Theo TTXVN