Tòa Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Donald Trump phản bác

Ngày 29-8, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington đã ra phán quyết rằng các biện pháp áp thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp.

Tòa cũng khẳng định Tổng thống Trump không có thẩm quyền đơn phương áp thuế dựa trên quyền hạn khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua. Phán quyết này, do toàn bộ 11 thẩm phán của tòa trên xem xét, giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào chiến lược thương mại “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Các nguyên đơn, gồm 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và 12 bang, lập luận rằng thâm hụt thương mại kéo dài không cấu thành “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” để kích hoạt quyền lực khẩn cấp.



Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này; cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác.

Sau khi tòa ra phán quyết, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội TruthSocial: “TẤT CẢ CÁC LOẠI THUẾ VẪN CÒN HIỆU LỰC! Một tòa phúc thẩm đầy tính phe phái đã nói sai rằng thuế của chúng ta cần bị gỡ bỏ, nhưng họ biết Mỹ cuối cùng sẽ thắng. Nếu quyết định này được giữ nguyên, nó sẽ hủy diệt đất nước. Nhờ Tòa án Tối cao, chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu mạnh và hùng cường trở lại!”.

Vụ việc dự kiến sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, trở thành phép thử lớn đối với quyền lực của tổng thống trong lĩnh vực thương mại.

HẠNH CHI