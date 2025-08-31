Thế giới

Lực lượng Houthi ở Yemen thề trả thù Israel

SGGPO

Lực lượng Houthi ở Yemen thề sẽ trả thù việc ông Ahmed al-Rahawi, Thủ tướng chính quyền được nhóm này hậu thuẫn, và các lãnh đạo chính trị khác của Houthi bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel tuần qua.

72442880_901.jpeg
Tên lửa của Houthi tấn công mục tiêu gần sân bay Tel Aviv, Israel tháng 5-2025. Ảnh: THX

Trong thông điệp video đăng trên Telegram, người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao của Houthi, ông Mehdi al-Mashat, tuyên bố: “Chúng tôi thề trước Thượng đế, trước nhân dân Yemen cùng các gia đình liệt sĩ và người bị thương rằng chúng tôi sẽ báo thù”. Cảnh báo các công ty nước ngoài nên rời Israel “trước khi quá muộn”, ông Mehdi al-Mashatnói thêm rằng cuộc trả thù của phong trào này "sẽ không còn lâu nữa", và rằng Israel sẽ phải đối mặt với "những ngày đen tối" vì vụ ám sát Thủ tướng của Chính quyền Houthi.

4634989-1394445371.jpg
Thủ tướng Yemen do Houthi hậu thuẫn Ahmed al-Rahawi trước khi bị Israel sát hại. Ảnh: X

Hôm 28-8, máy bay Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen do Houthi kiểm soát, trong lúc Thủ tướng Ahmed al-Rahawi đang phát biểu trên truyền hình. Theo TASS, ít nhất 10 thành viên của chính quyền Houthi ở Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Từ khóa

Houthi Yemen Israel tấn công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn