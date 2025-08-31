Lực lượng Houthi ở Yemen thề trả thù Israel

Lực lượng Houthi ở Yemen thề sẽ trả thù việc ông Ahmed al-Rahawi, Thủ tướng chính quyền được nhóm này hậu thuẫn, và các lãnh đạo chính trị khác của Houthi bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel tuần qua.

Tên lửa của Houthi tấn công mục tiêu gần sân bay Tel Aviv, Israel tháng 5-2025. Ảnh: THX

Trong thông điệp video đăng trên Telegram, người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao của Houthi, ông Mehdi al-Mashat, tuyên bố: “Chúng tôi thề trước Thượng đế, trước nhân dân Yemen cùng các gia đình liệt sĩ và người bị thương rằng chúng tôi sẽ báo thù”. Cảnh báo các công ty nước ngoài nên rời Israel “trước khi quá muộn”, ông Mehdi al-Mashatnói thêm rằng cuộc trả thù của phong trào này "sẽ không còn lâu nữa", và rằng Israel sẽ phải đối mặt với "những ngày đen tối" vì vụ ám sát Thủ tướng của Chính quyền Houthi.

Thủ tướng Yemen do Houthi hậu thuẫn Ahmed al-Rahawi trước khi bị Israel sát hại. Ảnh: X

Hôm 28-8, máy bay Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen do Houthi kiểm soát, trong lúc Thủ tướng Ahmed al-Rahawi đang phát biểu trên truyền hình. Theo TASS, ít nhất 10 thành viên của chính quyền Houthi ở Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

HUY QUỐC