Đằng sau thượng đỉnh SCO 2025

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển SCO với việc khẳng định vai trò ngày càng lớn của tổ chức này trong duy trì an ninh, thúc đẩy hợp tác và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu. Quy mô của Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 cũng thể hiện kỳ vọng của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.

Ông Eric Olander, Tổng Biên tập tổ chức nghiên cứu Dự án Trung Quốc - Nam bán cầu, nhận định, thông qua hội nghị Trung Quốc muốn cho thấy hình ảnh đoàn kết, tương ái của khối các nước phương Nam. Ở đó, gác lại tranh chấp ở khu vực biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Thiên Tân. Tổng thống Nga Vladimir Putin còn ở lại Trung Quốc để dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng Thế chiến II, được tổ chức rầm rộ ở Bắc Kinh ngày 3-9.

Một hình ảnh khác mang tính tượng trưng rất lớn là Ấn Độ, Trung Quốc và Nga dự kiến họp thượng đỉnh ba bên. Ba quốc gia này đều đang phải chịu nhiều sức ép từ Mỹ. Theo đó, thương chiến Mỹ - Trung Quốc chưa có hồi kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục dọa trừng phạt kinh tế Nga vì bế tắc trong đàm phán hòa bình với Ukraine. Còn New Delhi bị Washington đánh thuế 50% vì mua dầu của Nga.

Theo ông Olander, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh lần này như một cơ hội để cho thấy “trật tự thế giới hậu Mỹ” và mọi nỗ lực của Nhà Trắng kể từ tháng 1-2025 đến nay nhằm gây sức ép lên Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Iran đều “không đạt được hiệu quả mong muốn”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể kỳ vọng vào “hình ảnh mạnh mẽ” của hội nghị lần này về một sức mạnh lớn trong việc xây dựng mô hình quan hệ quốc tế mới.

ĐỖ CAO