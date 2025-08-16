Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Dự lễ khánh thành có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trụ sở Bộ Công an

Sau gần 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Bộ Công an

Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu các hoạt động của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.

ĐỖ TRUNG