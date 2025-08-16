Vượt hiểm nguy đưa lương thực vào bản bị cô lập do lũ

Hơn 20 ngày sau trận lũ lịch sử, bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn bị cô lập. Việc đưa nhu yếu phẩm vào bản giúp dân hết sức gian nan, nguy hiểm.

Các lực lượng gùi hàng vào giúp dân bản Cha Nga (xã Mỹ Lý). Ảnh: B.C

Bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, giáp biên giới Việt - Lào. Trước đây, để vào bản chỉ có cách là đi bộ và xe máy. Tuy nhiên, trận lũ kinh hoàng cuối tháng 7 vừa qua đã tàn phá, vùi lấp hoàn toàn tuyến đường. Vì vậy, việc đi lại giữa bản Cha Nga và trung tâm xã Mỹ Lý không thể thực hiện bằng tuyến đường cũ.

Clip Gùi hàng vào giúp dân bản Cha Nga

Trận lũ vừa qua, bản Cha Nga có 36 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Do bị cô lập lâu ngày, kho lương thực dự trữ, nguồn nhu yếu phẩm được cung cấp từ chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng cạn dần nên nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tìm đường ra trung tâm xã để lấy lương thực gùi về.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, với phương châm không để dân đói, dân khát, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng Đồn Biên phòng Mỹ Lý tìm cách đưa gạo, nhu yếu phẩm vào giúp bà con. Trong ngày 15-8, các lực lượng đã đưa được khoảng 2 tấn hàng vào bản.

Để đưa được gạo, nhu yếu phẩm vào giúp bà con là hành trình hết sức gian nan, nguy hiểm, vất vả. Các lực lượng phải vận chuyển bằng xe máy băng qua những đoạn đường sạt lở, bùn đất đến bản Xằng Trên. Từ đây, hàng được gùi, vác, gánh men theo mép sông Nậm Nơn với địa hình hiểm trở để đến bến thuyền ở bản Xốp Dương. Từ Xốp Dương vận chuyển bằng thuyền ngược sông Nậm Nơn để đến với bản Cha Nga. Hành trình gian nan này kéo dài một ngày.

DUY CƯỜNG