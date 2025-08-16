Xã hội

Vượt hiểm nguy đưa lương thực vào bản bị cô lập do lũ

SGGPO

Hơn 20 ngày sau trận lũ lịch sử, bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn bị cô lập. Việc đưa nhu yếu phẩm vào bản giúp dân hết sức gian nan, nguy hiểm.

1.jpg
Các lực lượng gùi hàng vào giúp dân bản Cha Nga (xã Mỹ Lý). Ảnh: B.C

Bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, giáp biên giới Việt - Lào. Trước đây, để vào bản chỉ có cách là đi bộ và xe máy. Tuy nhiên, trận lũ kinh hoàng cuối tháng 7 vừa qua đã tàn phá, vùi lấp hoàn toàn tuyến đường. Vì vậy, việc đi lại giữa bản Cha Nga và trung tâm xã Mỹ Lý không thể thực hiện bằng tuyến đường cũ.

Clip Gùi hàng vào giúp dân bản Cha Nga

Trận lũ vừa qua, bản Cha Nga có 36 nhà bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Do bị cô lập lâu ngày, kho lương thực dự trữ, nguồn nhu yếu phẩm được cung cấp từ chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng cạn dần nên nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tìm đường ra trung tâm xã để lấy lương thực gùi về.

2.jpg

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, với phương châm không để dân đói, dân khát, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng Đồn Biên phòng Mỹ Lý tìm cách đưa gạo, nhu yếu phẩm vào giúp bà con. Trong ngày 15-8, các lực lượng đã đưa được khoảng 2 tấn hàng vào bản.

3.jpg

Để đưa được gạo, nhu yếu phẩm vào giúp bà con là hành trình hết sức gian nan, nguy hiểm, vất vả. Các lực lượng phải vận chuyển bằng xe máy băng qua những đoạn đường sạt lở, bùn đất đến bản Xằng Trên. Từ đây, hàng được gùi, vác, gánh men theo mép sông Nậm Nơn với địa hình hiểm trở để đến bến thuyền ở bản Xốp Dương. Từ Xốp Dương vận chuyển bằng thuyền ngược sông Nậm Nơn để đến với bản Cha Nga. Hành trình gian nan này kéo dài một ngày.

4.jpg
5.jpg
Tin liên quan
DUY CƯỜNG

Từ khóa

cô lập lũ lịch sử bản Cha Nga xã Mỹ Lý thiệt hại lương thực gùi hàng tỉnh Nghệ An trận lũ kinh hoàng lũ quét

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn