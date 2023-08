Tháng 8 vẫn nắng nóng, khô hạn tái diễn

Ngày 1-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo nhận định tình hình thời tiết - khí hậu cả nước trong tháng 8-2023.

Theo các chuyên gia khí tượng, thông thường ở miền Bắc, từ tháng 8, nắng nóng giảm dần, nền nhiệt dịu lại; ở miền Trung chỉ còn nắng nóng cục bộ. Nhưng các dữ liệu của cơ quan khí tượng cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng 8 tại Bắc bộ và Trung bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1oC, có nơi thậm chí còn cao hơn; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5oC so với TBNN.

Dự báo trong tháng 8, lượng mưa tại Bắc bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25%, riêng Lai Châu - Điện Biên ở mức xấp xỉ; khu vực Trung bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ.

Một số mô hình dự báo cho rằng, trên bình diện chung cả nước, lượng mưa tháng 8 chỉ bằng 50% của mức TBNN, mặc dù theo quy luật, tháng 8 là tháng mưa ngâu ở miền Bắc.

“Trong tháng 8-2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ”, cơ quan khí tượng dự báo. Tuy nhiên, một số mô hình lại nhận định, bão chỉ hoạt động ngoài khơi xa, không mang mưa cho đất liền.

Trong tháng 8, tại Bắc bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Ở Trung bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt; nửa cuối tháng nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với nửa đầu tháng.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông cho khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.